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Dört tartışma programında da erkekler, İstanbul Sözleşmesi'ni konuştu

Kadınların olmadığı tartışma programlarına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

06 Ağustos 2020 09:58

Habertürk, NTV, Akit TV ve Haber Global'deki tartışma programlarında erkek konuklar, çekilme tartışmalarıyla gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi'ni tartıştı.

Gazeteci Metin Cihan, kadınların olmadığı ama İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı söz konusu programları "Bu işte terslik var" notuyla paylaştı.

Cihan'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından da yüzlerce yorum geldi. Bir kullanıcı durumu, "İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar gerekli olduğunun çok net fotoğrafı" diyerek yorumlarken, başka bir kullanıcı, "Terslik bence ısrarla bu tür kanalları izlemekte. Kim oldukları belli değil ama neden orada oldukları belli. Merak etmiyorum bile ne dediklerini" yorumunu yaptı.

 

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