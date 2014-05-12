Dört suçun cezası artıyor

Hükümetin bu hafta Meclis’e sunacağı ve kısa sürede yasalaştıracağı tasarı, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarına ciddi oranda ceza artırımı getiriyor.

Meclis’in bu haftaki gündemini, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yargı paketi oluşturacak. Türkiye’de son dönemde yeniden gündeme gelen çocuk cinayetlerinin ardından hükümet, cezalarda artırıma yoluna gidecek.

Çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri cezalarında müebbet hapis vermeyi öngören tasarı, bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunuluyor. Yaklaşık 100 maddelik yeni yargı paketinde, hasta tutukluların elektronik kelepçeyle korunması, hırsızlığa yönelik caydırıcı yeni cezaların da yer alması öngörülüyor.



Vatan gazetesinin haberine göre, basit ve daha ağır cinsel saldırılar için cezalar kademeli olarak artırılacak. Beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için muayene ve Adli Tıp raporuna da ihtiyaç kalmayacak. Suçun sarkıntılık yoluyla işlenmesinde de ceza artırımı uygulanacak. Suçun cinsel ilişki şeklinde işlenmesi halinde ceza yine artacak. 15 yaşını bitirmiş yetişkinler tarafından kandırılarak veya ikna edilerek cinsel ilişkiye girilmesi durumunda da yüksek cezalar uygulanacak.



Tutuklamayı zorlaştıran 3. yargı paketinin yürürlüğe girmesiyle “organize” olmayan hırsızlık suçlarında artış yaşanmasının ardından yeni yargı paketinde bu konuda da düzenlemeye gidiliyor. Özellikle ev, işyeri ve otomobillerden yapılan hırsızlıklarda cezaların caydırıcı olmaması ve cezaevlerinde aşırı kalabalığı azaltmak için getirilen “denetimle serbestlik” hükümleri de zorlaştırılacak. Hırsızlıkta hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve paraya çevirme kaldırılacak.



Artık uyuşturucu kullananlarda hapse girecek. 1 ila 2 yıl arasında olan ve denetimli serbestliğin önünü açan ceza iki kat artırılacak. Uyuşturucu satanlar 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.



Yeni paketle birlikte hırsızlıkta 1 yıl olan ceza alt sınırı 3 yıla çıkarılacak. Böylelikle hırsızların denetimli serbestlikten yararlanmaları engellenecek. Suçun tekrarlanması durumunda ise cezalar artırılacak. Hırsızın verdiği zararı tanzim etmesi ve elektronik kelepçe takması gibi düzenlemeler de yapılacak. 6 aydan 2 yıla kadar olan konuta girilerek yapılan hırsızlığın cezası ise 1 ila 4 yıl arasında yükseltilecek. Ceza ertelenmeyecek ve paraya çevrilemeyecek.



Türk Ceza Kanunu’na göre basit hırsızlık suçunu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar, kamu kurumları, kilitli yerler, toplu ulaşım araçları ve açıkta kullanılan eşyayı çalanlara 2 yıldan 5 yıla kadar, kapkaç ve yankesicilik suçları ile kilit açarak, bilişim sistemleri kullanılarak, işlenmesi halinde 3 yıldan 7 yıla kadar hapis verilebiliyor.

Hasta mahkûma elektronik kelepçe

Hasta mahkûmların tahliye edilmeleri konusunda yaşanan sıkıntıların aşılamaması nedeniyle yeni yasa tasarısında elektronik kelepçe kullanılmasının önü açılacak. Cezaevinde kalamayacak durumda olmanın belirlenmesi için aranan “hayati tehlike” kriteri yerine, “yaşamını tek başına idame ettirememe” kriteri getirilecek. Yasa “tehlikeli” olduğu gerekçesiyle tahliye edilmeyen hasta hükümlülere “elektronik kelepçe” ile tahliye imkanı verecek.