Dört partiden İsrail'e kınama

TBMM'de AKP, CHP, MHP ve BDP Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayan İsrail'i kınamak için ortak bildiri yayınlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri, 1. bölümünde yer alan maddeler üzerinde devam ediyor.

Görüşmeler sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İsrail'in misilleme adı altında Gazze'ye başlattığı askeri harekatın giderek amacından uzaklaştığını, sivillerin ve çocukların katledildiği sürece dönüştüğünü kaydetti.

Bu konuda hükümetin nasıl bir yol izlediği, neler yapmayı düşündüğü konusunda açıklama yapmasını isteyen Hamzaçebi, sivillerin, çocukların katledilmesine yönelik bütün saldırıları CHP olarak kınadıklarını söyledi.

Bu sürecin uluslararası toplumun ve Türkiye'nin gözü önünde cereyan ettiğini belirten Hamzaçebi, "Maalesef bu katliama uluslararası toplum ve Türkiye seyircidir" dedi.

Hamzaçebi'nin bu sözlerine bazı AK Parti'liler tepki gösterdi ve iki grup arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, AK Parti sıralarına yürümek istedi, milletvekilleri arkadaşları tarafından engellendi.

Tartışmanın uzaması üzerine, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi.

Ortak tavır

Aranın ardından yeniden söz alan Hamzaçebi, CHP olarak İsrail'in bütün saldırılarını kınadıklarını yineledi ve 4 siyasi parti olarak İsrail'in bu kara harekatını kınayan bir bildirinin yayınlanmasını teklif etti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da Dışişleri Bakanı'nın bu konuda parlamentoya bilgi vermesini ve siyasi partiler olarak ortak tavır geliştirilmesine zemin hazırlanmasını istedi.

"Böylesine bir ortam içinde yapılması gereken, doğru zamanda doğru tavrı ortaya koyabilmektir" diyen Vural, siyasi partilerin ortak tepkiyi dile getirmesi gerektiğini dile getirdi.

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, iyice azıtarak kara harekatına başlayan İsrail'in hiçbir kuralı dikkate almadan sivil, çocuk demeden önüne gelen herkesi katlettiğini söyledi.

İsrail'in devlet terörü uyguladığını kaydeden Aydın, en başından beri Filistin meselesini kendi meseleleri gibi gördüklerini ifade etti.

Aydın da İsrail'in kınanmasına ilişkin bir bildirinin yayınlanmasını istediklerini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, bu konuda hükümetin daha aktif diplomatik çaba içinde olmasını isteyerek, uluslararası kurum ve örgütlerin bu saldırıyı önleyecek tedbirleri alması gerektiğini dile getirdi.

Baluken de bu konuda bir Meclis iradesinin ortaya çıkması gerektiğini bildirdi.

Bu konuşmalar üzerine TBMM Başkanvekili Yakut, birleşime ara verdi ve grup başkanvekillerini toplantıya davet etti.

Aranın ardından Yakut, ortak bildirinin gün içinde yayınlanması ve TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarını sonlandırması yönünde görüş birliğine varıldığını belirterek, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.