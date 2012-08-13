Dört parti de Selim Ay'a karşı

AKP, CHP, MHP ve BDP’li Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Başbakan’ın “Yedirtmem” dediği işkenceci polis şefi Sedat Selim Ay’ın görevden alınmasını istedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mahkûmiyeti yok, AİHM de lehinde karar vermiş, kusura bakmasınlar polisimizi yedirtmeyiz” diyerek sahip çıktığı işkence sanığı Polis Şefi Sedat Selim Ay’ın terfisine tepkiler sürüyor.

Hüseyin Özkaya'nın Taraf gazetesindeki haberine göre; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, işkence ve tecavüzle suçlanan Ay’ın atamasının toplum vicdanında derin yaralar açtığını belirttiler. Taraf ’a konuşan Komisyon’un AKP’li üyesi Mehmet Kerim Yıldız, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın, Ay’ın ataması ile ilgili “Hükümeti de bakanlığı da yormanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bakanımız onu çağıracak, seni şuraya veriyorum diyecek” sözlerine “yüzde yüz” katıldığını söyledi. Yıldız, “Suçu ve ihmali olan, hakkında çok sayıda iddia bulunan insanların böyle görevlere getirilmemesi gerekiyor” dedi.



MHP: Atama ülkemize yakışmıyor



Atamaya bir diğer tepki de, komisyonun MHP’li üyesi Atilla Kaya’dan geldi. Kaya, şunları söyledi: “İnsanlık suçu olarak kabul edilen, bir dönem gözaltındakilere yaygın olarak uygulanan işkence suçuyla suçlanan bu kişinin, hakkında iddia edildiği gibi bir mahkûmiyet kararı varsa, böyle bir göreve getirilmesi vahimdir. İşkenceye uğramış binlerce insanda derin izler bırakmış yöntemleri kullanan insanların böyle görevlere getirilmesi, işkenceye uğrayan insanları rencide eder. ‘İleri demokrasi’ ile yönetilen ve ‘İşkenceye sıfır tolerans’ iddiasında bulunan bu ülkeye yakışmıyor.”



BDP: Görevden alınmalı



“İşkenceden ceza alan birisinin bu görevde kalmaması gerekirdi” diyen komisyonun BDP’li üyesi Ertuğrul Kürkçü de, tepkisini şöyle dile getirdi: “Hukuk devletinde olsaydık, bu atamanın hiçbir şekilde yapılmaması lazımdı. Veya yapıldıysa da, bu kişinin kısa bir süre içerisinde görevden geri alınması ve toplumdan özür dilenmesi gerekirdi. Ama eninde sonunda geri adım atılacak. Çünkü vicdanın da, hukukun da kabul etmediği bir atama bu.”

CHP’li Levent Gök de, Polis Şefi Sedat Selim Ay’ın atanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sözleri için, “İşkenceci olduğunu hükümet üyelerinin bile kabul ettiği bir kişinin hâlâ görevde kalması AKP’nin tipik bir zihniyet göstergesidir. Ayrıca, gereğini yapması gerekenler şikâyet ediyorlar. Selim Ay’ın terfisi düşürülmeli, görevden alınmalıdır” dedi.