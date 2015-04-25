Dört parti 31 milletvekili adayını değiştirdi

7 Haziran Pazar günü yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 15 Nisan’da açıklanan geçici listelere kıyasla, Ak Parti iki, CHP ve MHP dokuzar, HDP ise 11 milletvkili adayını değiştirdi. Adana’dan bağımsız adaylık başvurusu yapan eski Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zihni Aldırmaz, adaylık başvurusunu geri çekti.

Ak Parti’nin aday listesindeki değişikliklerden biri Diyarbakır’da gerçekleşti. Bu ilde 6. sıradan aday gösterilmesinin ardından adaylıktan çekildiğini açıklayan Abdurrahman Kurt’un yerine, Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Hüseyin Yalar’ın eşi Dürdane Yalar’ı getirildi. Batman’da da Mehmet Emin Ekmen’in yerine Ahmet İnal aday oldu.

CHP listelerinde ise Adana 11. sıraya Akif Kemal Akay’ın yerine Kemal Derin, 14. sıraya Orhan Sümer’in yerine Mehmet Şuyun, Diyarbakır 5. sıraya Vahit Yiğit’in yerine Mehmet Sıddık Çakar, Gaziantep 9. sıradan Mahmut Kozbaş yerine Hakan Korkmaz aday gösterildi. İzmir 2. bölge 6. sıra adayı Atila Sertel’in adaylığının YSK tarafından düşürülmesi üzerine; CHP, bu seçim çevresinde hakim denetiminde ön seçim yaptığı için listeler kaydırıldı.

Nevşehir 3. sıraya Osman Fahri Ertik’in yerine Mehmet Değirmenci, Siirt 2. sıraya Cindi Eren’in yerine Melih Atabek, Şırnak 2. sıraya Agit Aykut’un yerine Necip Önal, Van 2. sıraya ise Erkan Nükte’nin yerine Ali Gürbüz getirildi.



MHP listesinde adıyaman 2. sıraya Emin Acar’ın yerine Vakkas Orhan, Kahramanmaraş 4. sıraya Ejder Oruç’un yerine Mehmet Akif Kütükçü, Kayseri 4. sıraya Mustafa Alkan’ın yerine İsmihan Gülser Üçok, Kocaeli 8. sıraya İlhan Tan’ın yerine Osman Beniz, Mardin 1. sıraya Fikri Yazar’ın yerine Fehmi Yılmaz, Mersin 6. sıraya Gürcan Kasap’ın yerine Abdurrahman Aytekin, Muğla 6. sıraya Arif Ziya Keloğlu’nun yerine Nazmi Eyibilir, Şanlıurfa 3. sıraya İbrahim Doğan’ın yerine Mehmet Ayhan, Van 4. sıraya da Ümit Akdağ yerine Aydın Deniz’i getirdi.

HDP’de 11 değişiklik

HDP ise 10 kentte 11 adayını değiştirdi. Buna göre Bartın 2. sıraya Keskin Erol’un yerine Nur Sait Tekgül, Bursa 12. sıraya Şenol Gül’ün yerine Yılmaz Adıyaman, Erzurum 2. sıraya Mehmet Bayraktar’ın yerine Kamil Aydın, Erzurum 5. sıraya Ayfer Kırmızı’nın yerine Zahir Uzun, Giresun 3. sıraya Kazım Yaman’ın yerine Abdullah Erol, Gümüşhane 2. sıraya Rahime Yılmaz Acet’in yerine Mevlüde Çelebi, Kahramanmaraş 3. sıraya Ali Dusak’ın yerine İbrahim çiçek, Kayseri 5. sıraya Necla Figan Altındağ’ın yerine Mehmet Zeki Altın, Sivas 2. sıraya Şahturna Ağdaşan’ın yerine Sema Sünbül, Tokat 4. sıraya Şahap Yıldırım’ın yerine Kadir Akkaya ve Yozgat 1. sıraya Metin Eroğlu’nun yerine Ali Albostanlı gösterildi.