Dört nala eğlence

İbrahim LALELİ / ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, hafta sonları at çiftlikleri dolup taşıyor. Kentin dört bir yanındaki at çiftlikleri, profesyonel ve amatör binicileri ağırlıyor.

Hafta sonu keyfi yapmak isteyenler, çiftliklerde hem kahvaltı yapıyor, hem de ata binerek vakit geçiriyor. Amatörler seyislerin gözetiminde, profesyoneller ise tek başlarına at biniyor. Kadınlar daha çok uysal olanları, çocuklar ise midilli diye tabir edilen küçük atları tercih ediyor.

Orfe Atlı Spor Kulübü, Montana At Çiftliği, Everest Binicilik Merkezi ve Lara Horse Club at çiftlikleri kentin başlıca binicilik merkezleri arasında geliyor. Çocuklu ailelerin tercih ettiği bu çiftliklerde mini hayvanat bahçeleri de bulunuyor. At binmek istemeyenler, midilli atları ve diğer çiftlik hayvanlarını seviyor, elleriyle besliyor ve doğayla baş başa bir gün geçiriyor.

ESKİ BAKAN ÇİFTLİĞİN BAŞINDA

Eski Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı İlker Tuncay, Antalya\'nın Kundu turizm bölgesinde Lara Horse Club At Çiftliği\'ni kurdu. Zamanının çoğunu Antalya\'daki at çiftliğinde geçiren Tuncay, ırk atlarını tek tek tımarlıyor, beslenmelerini takip edip Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde düzenlenen yarışlara gönderiyor. 30\'un üstünde safkan yarış atı bulunan Tuncay, \"At ve binicilik benim tutkum. Siyasetten emekli olduktan sonra yapmak istediğimi Antalya\'da hayata geçirdim\" dedi.

ORFE ATLI SPOR KULÜBÜ YEŞİLBAYIR\'DA

Yeşilbayır\'da 2001 yılında kurulan Orfe Atlı Spor Kulübü, doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşatıyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki çiftlik 40 bin metrekare alana yayılmış durumda. Açık maneji bulunan Orfe, profesyonel ve amatör binicilere eşsiz imkan sunuyor. Biniciliğin dışında mini hayvanat bahçesiyle de çocukların ilgisini çeken çiftlikte özel gün etkinliklerinin yanı sıra hafta sonu kahvaltıları düzenleniyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE MONTANA

Çakırlar\'da bulunan Montana At Çiftliği, doğa ile iç içe bir gün geçirmek isteyenleri ağırlıyor. Köy kahvaltısı da yapılabilen işletmede çocuk ve yetişkinler için at binme alanının dışında mini hayvanat bahçesi ve oyun parkı bulunuyor. Çevresi yemyeşil ağaçlarla çevrili çiftlikte, amatör ve profesyonel biniciler ata binebiliyor. Çocuklar için profesyonel hocalar gözetiminde gezi turları düzenleniyor.

ŞEHİR MERKEZİNE 15 DAKİKA

Antalya\'nın Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesi sınırları içinde bulunan Everest Binicilik Merkezi\'nde at binmenin dışında özel gün etkinlikleri yapmak da mümkün. Kent merkezine 15 dakika mesafede olan Everest, hafta sonları binicilik meraklılarına ev sahipliği yapıyor.



