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Dört meslektaşını öldüren akademisyen: Pişman değilim

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde dün meslektaşlarını öldüren Volkan Bayar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor

06 Nisan 2018 14:54

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim görevlisini öldüren Volkan Bayar'ın pişman olmadığını söylediği belirtildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde dün meslektaşlarını öldüren Volkan Bayar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bayar’ın saldırı nedeniyle pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Bayar’ın saldırısı sonucu yaşamını yitiren Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Öte yandan, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı üniversitede tören düzenlendi.

Törenin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat’a, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri’ye, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine götürüldü.

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