Dört lider Kazakistan'da buluştu

Hazar Denizi’ne kıyısı olan dört eski SSCB cumhuriyetinin liderleri gaz alışverişinde yaşanan sorunları merkeze alan bir toplantı yaptı.
Hazar Denizi’ne kıyısı olan dört eski SSCB cumhuriyetinin liderleri, dün Kazakistan’ın Aktau şehrinde buluştu. Kazak lider Nursultan Nazarbayev’in evsahipliği yaptığı zirvede Rusya başkanı Medvedev, Türkmen başkan Berdimuhammedov ve Azeri başkan Aliyev, enerji projeleriyle ilgili karşılıklı nazbı yokladılar. Şu an komşuların gündeminde bir hayli sorun var. Medvedev, Nabucco'ya da göz diken Türkmenlerle ilişkileri iyileştirmek için hafta sonu Aşkabat'ta olacak.
Medyaya her alanda işbirliği mesajları veren liderlerin asıl
gündemlerinde sıkıntılar bulunuyor. Rusya ile Türkmenistan, gaz
alışverişinde yaşanan sorunlar yüzünden gergin günler yaşıyor.
Avrupa’dan
gelen talebin azalması yüzünden Türkmenlerden daha az gaz almak isteyen
Gazprom, boru hattında yaşanan teknik sorunları da gerekçe göstererek
ilkbahardan beri Trkmenlerden anlaşmalarda taahhüt ettiği kadar gazı
almıyıor. Bu, Aşkabat’ın ekonomik sorunlarını arttırıyor. Azerbaycan
ile Türkmenistan arasında da, Hazar yatağındaki bazı petrol
yataklarının mülkiyeti konusunda karşılıklı iddialar, sorunu mahkemeye
taşıma noktasına kadar geldi.
Dün Aktau'da liderler medyanın
önünde sadece işbirliği mesajları verirken, özellikle Moskova-Aşkabat
hattı hareketli. Gazprom'un gaz almamasından yakınan Türkmenleri ikna
etmek ve işbirliği kapılarını kapatmamak için Medvedev hafta sonunu
Aşkabat ziyaretine ayırdı. Bu ziyaret merakla izleniyor.