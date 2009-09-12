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Ekonomi

Dört lider Kazakistan'da buluştu

Hazar Denizi’ne kıyısı olan dört eski SSCB cumhuriyetinin liderleri gaz alışverişinde yaşanan sorunları merkeze alan bir toplantı yaptı.

12 Eylül 2009 03:00

Hazar Denizi’ne kıyısı olan dört eski SSCB cumhuriyetinin liderleri gaz alışverişinde yaşanan sorunları merkeze alan bir toplantı yaptı.

Hazar Denizi’ne kıyısı olan dört eski SSCB cumhuriyetinin liderleri, dün Kazakistan’ın Aktau şehrinde buluştu. Kazak lider Nursultan Nazarbayev’in evsahipliği yaptığı zirvede Rusya başkanı Medvedev, Türkmen başkan Berdimuhammedov ve Azeri başkan Aliyev, enerji projeleriyle ilgili karşılıklı nazbı yokladılar. Şu an komşuların gündeminde bir hayli sorun var. Medvedev, Nabucco'ya da göz diken Türkmenlerle ilişkileri iyileştirmek için hafta sonu Aşkabat'ta olacak.

Medyaya her alanda işbirliği mesajları veren liderlerin asıl gündemlerinde sıkıntılar bulunuyor. Rusya ile Türkmenistan, gaz alışverişinde yaşanan sorunlar yüzünden gergin günler yaşıyor.

Avrupa’dan gelen talebin azalması yüzünden Türkmenlerden daha az gaz almak isteyen Gazprom, boru hattında yaşanan teknik sorunları da gerekçe göstererek ilkbahardan beri Trkmenlerden anlaşmalarda taahhüt ettiği kadar gazı almıyıor. Bu, Aşkabat’ın ekonomik sorunlarını arttırıyor. Azerbaycan ile Türkmenistan arasında da, Hazar yatağındaki bazı petrol yataklarının mülkiyeti konusunda  karşılıklı iddialar, sorunu mahkemeye taşıma noktasına kadar geldi.

Dün Aktau'da liderler medyanın önünde sadece işbirliği mesajları verirken, özellikle Moskova-Aşkabat hattı hareketli. Gazprom'un gaz almamasından yakınan Türkmenleri ikna etmek ve işbirliği kapılarını kapatmamak için Medvedev hafta sonunu Aşkabat ziyaretine ayırdı. Bu ziyaret merakla izleniyor.

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