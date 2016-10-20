Dört lider Berlin'de buluştu

Merkel, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Tabii ki mucizeler bekleyemeyiz. Ancak ilerleme için her türlü olasılığı değerlendireceğim” dedi. Merkel ve Hollande, Rusya'nın Esad güçlerine desteğini sert şekilde eleştiriyor. Merkel, salı günkü açıklamasında, "savunmasız insanlar, hastane ve doktorlara yönelik Suriye ve Rus hava saldırılarına” atıfta bulunarak Moskova'yı yaşanan vahşetten kısmen sorumlu tutmuştu.

Putin sözcüsü Dmitry Peskov da Kremlin'in Ukrayna konusunda büyük bir atılım beklemediğini söylemişti. Peskov, "Görüşmenin amacı, nerede durduğumuzu görmek ve Minsk anlaşmasının uygulanmasındaki engelleri belirlemek” şeklinde konuştu.

Dört lider, bir yıldan bu yana ilk kez dörtlü zirveye katılıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ise 2012 yılından bu yana ilk kez Berlin'i ziyaret ediyor.

Başbakanlık önünde gösteri

Başbakanlık binası önünde toplanan yüzlerce kişi liderlerin gelişi sırasında karşıt gösteriler düzenledi.

30 kadar kişi Rus ve Sovyet bayraklarıyla "Teşekkürler Putin” sloganı atarken, Ukraynalı ve Suriyeli göstericiler ise Rus Devlet Başkanı'nı protesto etti.

10 bin kişi hayatını kaybetti

2014 yılının eylül ayında ve 2015 yılının şubat ayında Minsk'te çatışmaların sona erdirilmesi konusunda yapılan anlaşmalar hala uygulamaya konamadı. 2014 yılı nisan ayından bu yana süren çatışmalarda 10 bin kişi hayatını kaybetti.

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AFP/DW, BS/GA