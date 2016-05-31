Dört kişilik bir aile lüks otelde 1140 liraya iftar yapabilecek!

Türkiye’de 4 kişilik bir aile için restorandaki iftar sofrasının maliyeti yaklaşık 74 lira olurken, 5 yıldızlı otellerde oruç açmak isteyenler genellikle açık büfe olarak organize edilen iftarlar için kişi başına 85 - 285 lira ödeme yapacak. Dört kişilik bir aile için 5 yıldızlı otelde iftar yapmanın maliyeti 340 - 1140 lira arasında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve piyasadaki ürün fiyatlarından yapılan derlemeye göre, Ramazanda iftar menüsünde yer alabilecek ürünlere bakıldığında, 1 porsiyon çorbanın ortalama fiyatı 5.14 lira, ayranın ortalama fiyatı 1.5 lira, ramazan pidesinin fiyatı 1.5 lira, 1 kilogram baklavanın fiyatı 29 lira, 1 porsiyon kuru fasulye, pilav gibi ana yemeğin ortalama fiyatı 8.2 lira, 50 gram hurmanın ortalama fiyatı da 4.5 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğrultuda 4 kişilik bir ailenin restoranda çorba, ana yemek, pide, baklava, ayran ve hurmadan oluşan iftar menüsü için kişi başına ortalama 18.6 lira ödemesi gerekiyor. Bu rakam ramazanda dört kişilik ailenin bütçesine iftar için 74 lira olarak yansıyacak. Rakam geçen sene ortalama 71 lira idi. İftar menüsünde kebap ve benzeri ürünler tercih edildiğinde ise iftarın ortalama fiyatı 104 liraya çıkıyor.

Ramazan kolisi 30 liradan başlıyor

Öte yandan marketler tarafından ramazan ayına özel hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre farklı içerik ve fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu. Ramazan kolilerinin bu yılki fiyatı, 29.90 lira ile 99.99 lira arasında.