Dört kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Kozlu Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akşam yaktıkları sobanın yanında uyuyan Çiv ailesi, sabah uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 112 Acil servisi aradı. Eve gelen ekipler, Ergin Çiv (26), Canberk Çiv (13), Emine Çiv (56) ve Hasan Çiv’in (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı.



Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA