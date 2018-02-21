"Dört kadınla evlenene de 'zina yapıyor' diyebilecek miyiz"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısının ardından, "Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım” açıklamasına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tepki gösterdi. Güllü, "Bu açıklamalara bakarak dört kadınla evli olan birisine ‘zina yapıyor’ diyebilecek miyiz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında çocuk istismarı olaylarının arttığına da dikkat çekerek, “Yasal düzenleme derhal yapılacak. En ağır ceza neyse adım atılacak” açıklamasında bulundu. Grup toplantısının hemen ardından yaptığı ‘zina’ açıklaması ise, komisyon tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Cumhurbaşkanı, son 10 yılda yüzde 700 artan cinsel saldırılar konusunda “Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım” dedi.

"Gerici sistemi hayata geçirmeye çalışıyorlar"

Gazete Duvar'dan Özlem Temena'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık mektup yazarak, “Aile zannettiğiniz kadar güvenli bir yer değil” diyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, ‘Erdoğan’ın açıklamalarını gündem değiştirmeye yönelik‘ olarak yorumladı. Güllü şöyle devam etti; “AYM’nin zinayı suç olmaktan çıkaran kararının ardından yeniden bu tartışmaların başlaması, gündemi değiştirmeye yöneliktir. Bu açıklamalara bakarak dört kadınla evli olan birisine ‘zina yapıyor’ diyebilecek miyiz?“

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