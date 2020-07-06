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Dört kadın, tartıştıkları adamı yol ortasında dövdü!

06 Temmuz 2020 10:28

İstanbul Esenyurt’ta 4 kadın bir adama saldırdı, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda dün yaşanan olayda, cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.

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