Hırsızlar, dört ineği bir arabaya sığdırdılar

Malezya'da hırsızlar çaldıkları dört ineği otomobille kaçırmak istediler. İnekleri arabaya sığdırmayı başaran hırsızların bu çabası, otomobilin bozulmasıyla boşa gitti.

Posta gazetesinin haberine göre, Malezya'nın Bukit Mertajam kentinde büyükbaş hayvan hırsızlığına soyunan bir grup hırsız, muhtemelen bir rekora imza attı. Dört ineği sedan bir arabaya sığdırmayı başaran hırsızlar, olay yerinden uzaklaşmaya başlamışken arabaları bozulunca hayvanları bırakarak kaçtı.

Olay yerine gelen Komiser Yardımcısı Chin Soo Song, "Hayvanları çalmaya çalıştıkları çiftlikten uzaklaşmayı başarmışlar, ancak araba kısa bir süre sonra arızalanınca kaçmak zorunda kalmışlar" dedi.

Üç kişi oldukları düşünülen hırsızlardan biri, ineklerin sıkıştırılmış olduğu Proton Wira model arabayı kullanırken, diğer ikisi de iki motosiklet üzerinde eşlik ediyordu ve araba bozulunca aynı motosikletlerle olay yerini terk ettiler. Halen kaçak olan hırsızların bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.