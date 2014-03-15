İki ilin daha emniyet müdürü görevden alındı

Van Emniyet Müdürü Ümit Yurdakul ve Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Van Emniyet Müdürü Yurdakul’un, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan atama kararnamesine göre görevden alındığı belirtildi. 2012 yılı içerisinde 1’inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi ederek Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görev alan Yurdakul, 14 Eylül 2012’de Van’a atanmıştı.

'Ayrılmak için dilekçe vermiştim, kabul edilmemeişti'

Yurdakul, bunun 2-3 gün içerisinde gelişen bir olay olduğunu belirterek, "Ben daha önce Van’dan ayrılmak için dilekçemi vermiştim. Bu valilik tarafından kabul edilmemişti. Şimdi görevden alınarak merkeze alındık. Bugüne kadar burada görev yaptığımız süre içerisinde bir tuğla bile bırakabilmişsek ne mutlu bize. Görevi bize verenler, bu görevi bizden alabilir" dedi. Yurdakul’un merkeze alınmasından sonra Van Emniyet Müdürlüğü görevine ise Polis Başmüfettişi Mahmut Karaasalan’ın atandığı belirtildi.

Giresun'da da görevden alma

Giresun'da da Emniyet Müdürü Hikmet Bulak görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı atama kararnamesiyle görevden alınan Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak’ın yerine Polis Başmüfettişi Uğur Öztürk atandı.

Hikmet Bulak, 10 Kasım 2011 tarihinde Giresun Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başlamıştı.