Dört ile daha maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen illere Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da eklendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 54'e yükseldi.

Kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantıları sonrası valiler tarafından açıklandı.

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

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