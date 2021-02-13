Dört ilde operasyon: HDP’li yöneticiler dahil çok sayıda gözaltı

Adana, İstanbul, Gaziantep ve Şırnak’ta yapılan ev baskınlarında aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gazete Karınca'nın haberine göre; dört ilde sabah saatlerinde çok sayıda adrese polis tarafından operasyon düzenlendi.

Başlatılan operasyon kapsamında Adana'da 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilirken, kaç kişinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

Gaziantep'te yapılan gözaltıların arasında ise HDP ve DBP il yöneticilerinin olduğu kaydedilirken, en az 50 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ise gözaltıların gerekçesine ilişkin bilgi edinilemezken en az 20 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.

Şırnak’ın Cizre ilçesinin girişinde de HDP üyesi Mustafa Dal, gözaltına alınırken, gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.