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DÖRT İLDE 32 DOKTOR GÖZALTINDA BATMAN (A.A)

28 Eylül 2010 14:27

-DÖRT İLDE 32 DOKTOR GÖZALTINDA  BATMAN (A.A) - 28.09.2010 - Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü ilaç yolsuzluğu soruşturması kapsamında Ankara, Diyarbakır, Batman ve Van'da görev yapan 32 doktor gözaltına alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin 2008 yılında yürüttüğü incelemenin ardından soruşturma başlatan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 4 ilde operasyon düzenlendi. Ankara, Van, Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda, ''kamu kurumunu zarara uğrattıkları'' iddiasıyla çeşitli hastanelerde görev yapan 32 doktor gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların sorgulamalarına başlandığı bildirildi.

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