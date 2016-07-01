Dört ilde 10 asker şehit oldu!

Hakkâri Çukurca'da tuzaklanan bombanın patlaması sonucu dört asker şehit oldu. Mardin'in Derik ilçesinde önceki gün çıkan çatışmada yaralanan iki asker de kurtarılamayarak şehit oldu. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki ve Bingöl'ün Genç ilçesinde de iki asker şehit oldu.

Dünden beri devam eden çatışmalarda Bingöl'de 2 asker şehit oldu, Mardin'de yaralı asker kurtarılamayarak şehit düştü. Hakkâri Çukurca'da da tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 4 asker şehit oldu.

İki yaralı asker kurtarılamadı

Önceki gün Mardin'in Derik ilçesinde çıkan çatışmalarda yaralanan ve tedavi gören 2 asker de kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Bingöl'de iki şehit

Bingöl'ün Genç ilçesinde ise PKK'ya yönelik operasyonlarda da 2 asker şehit oldu. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürülürken 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, "30 Haziran 2016 Perşembe günü saat 19.00 sularında Bingöl ili Genç ilçesinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde, ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız ise sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede, dört terörist etkisiz hale getirilmiş, iki terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.