Dört il için kuvvetli don uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde bugün ve yarın kuvvetli don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün ve yarın gece, Isparta ve Burdur illeri geneli ile Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere ilçelerinde ve Seydikemer ilçesinin yüksek kesimleri ile Antalya'nın Korkuteli, Elmalı, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde hafif ve orta, yüksek kesimlerde ise kuvvetli don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin, dikkatli ve tedbirli olması istendi.