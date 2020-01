Dört haftalık galibiyet özlemine son veren Göztepe'de keyifler yerinde

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in 13\'üncü haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-0 yenen Göztepe, hayata döndü.

Özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla tam not alan sarı-kırmızılılar 4 haftalık galibiyet özlemine son verirken, yeniden üst sıralara tırmandı. Göztepe\'nin gollerini atan Selçuk Şahin ve Halil Akbunar da siftah yaptı. Bu sezon ilk kez fileleri sarsan iki futbolcu büyük sevinç yaşadı. Bornova Stadı\'nı tıklım tıklım dolduran Göztepeli futbolsever de 90 dakika bitiminde tribünleri şölen alanına çevirdi. Futbolcularla birlikte omuz omuza veren taraftarlar isyan marşını söyleyip, haftalar sonra gelen galibiyeti doyasıya kutladı. Sezon başından bu yana savunmada zaaflar yaşayan ve hemen hemen her maçta gol yiyen Göztepe, son 2 haftada ise rakiplerine geçit vermedi. Önce Bursaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen İzmir ekibi, Akhisarspor\'a da sevinç yaşatmadı. Teknik Direktör Tamer Tuna Akhisarspor karşısında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu vurguladı.

Son 4 maçı kazanamamanın takımda baskı yarattığını ancak her sorunun üstesinden gelecek güçte olduklarını belirten Tamer Tuna, \"Güçlü ve karakterli takımlar bu tür durumlardan kurtulabilir. Biz de çok kritik bir galibiyet aldık. Son haftalarda defansif olarak iyi işler yapıyoruz. Her zaman kendimizi geliştireceğiz ve daha iyi olacağız\" ifadelerini kullandı. Tuna, tek amaçlarının ligde kalıcılığı yakalamak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

\"Her hafta oyunumuzun üzerine ekleyip gitmeliyiz. Kaliteli bir kadromuz var. Hazır olan her futbolcuya forma vermeye çalışıyorum. Zaman zaman tıkandığımız anlar olabiliyor. Ancak sürekli daha iyi olmak için çabalayacağız. 34 hafta sona erdiğinde Göztepe\'yi en yerde göreceğimize inanıyorum\" dedi.

Tuna\'nın devre arasında takıma en az iki takviye istediği de öğrenildi. Sarı-kırmızılılar kalan 4 haftada Kardemir Karabükspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor (D), Atiker Konyaspor ve Galatasaray\'la (D) karşı karşıya gelecek.