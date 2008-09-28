Dört günlük Bakan'dan gaf istifası

Kyodo Haber Ajansı, Nakayama'nın istifasını Başbakan Taro Aso'ya sunduğunu, Başbakanın istifayı kabul ettiğini bildirdi.



Nakayama, dün yaptığı konuşmada, Japonya'nın en büyük öğretmenler sendikasının, eğitim sisteminin "kanser"i olduğunu söylemiş, Japonya'nın etnik olarak "homojen" bir toplum olduğunu öne sürmüştü.



Bakan, geçen hafta Narita uluslararası havaalanı inşaatına karşı çıkan insanları da "gıcırdayan tekerlek"lere benzetmişti.



Başbakan Aso'nun yeni kabinesi, dört gün önce parlamentodan güven oyu almıştı.