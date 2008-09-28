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Dünya

Dört günlük Bakan'dan gaf istifası

Japonya'da, 4 gün önce göreve gelen Ulaştırma Bakanı Nariaki Nakayama, yaptığı gaflara gelen eleştiriler nedeniyle istifa etti.

28 Eylül 2008 03:00

Kyodo Haber Ajansı, Nakayama'nın istifasını Başbakan Taro Aso'ya sunduğunu, Başbakanın istifayı kabul ettiğini bildirdi.

Nakayama, dün yaptığı konuşmada, Japonya'nın en büyük öğretmenler sendikasının, eğitim sisteminin "kanser"i olduğunu söylemiş, Japonya'nın etnik olarak "homojen" bir toplum olduğunu öne sürmüştü.

Bakan, geçen hafta Narita uluslararası havaalanı inşaatına karşı çıkan insanları da "gıcırdayan tekerlek"lere benzetmişti.

Başbakan Aso'nun yeni kabinesi, dört gün önce parlamentodan güven oyu almıştı.

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