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Dünya
Deutsche Welle

Dört gündür kayıp olan Aylin bulundu

Almanya'nın Essen kenti rahat bir nefes aldı. Dört gün önce aniden kaybolarak sırra kadem basan 15 yaşındaki Aylin bulundu.

25 Ocak 2016 14:17


Aylin'in pazar akşamı Köln'de bir akrabasının yanında ortaya çıktığı bildirildi. Dört gün önce adeta sırra kadem basarak kaybolan Aylin polis tarafından aranıyordu. Polisten yapılan açıklamada, Aylin'in dört boyunca nerede olduğu ve ne yaptığına dair ayrıntıların henüz bilinmediği belirtildi.

Dört gündür kayıptı

15 yaşındaki genç kız çarşamba günü okuldan eve gelmesinin ardından köpeğini gezdirmeye çıkarmış ve daha sonra ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Öğleden sonra eve gelen Aylin'in annesi bodrumda duyduğu gürültü üzerine yanına bir komşusunu alarak evin bodrum katına inmiş ve bodrumda maskeli ve bıçaklı biriyle karşılaşmıştı. Söz konusu şahsın kaçarken komşuyu hafif derecede yaralamıştı. Evin köpeğinin de olayların yaşandığı sırada bodrumda olduğu bildirildi. Ancak polis eve zorla girildiğine dair hiçbir bulguya ulaşmadı.

Aylin dört gün boyunca aranmış, yaşananlar karşısında bölge halkı tedirgin olduklarını dile getirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya EssenAylinKölnDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/HS

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