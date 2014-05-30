Dört gözlemci daha kayıp



AGİT, Ukrayna'nın doğusunda görev yapan dört gözlemciyle daha bağlantı kurulamadığını açıkladı. Perşembe akşamı saat 19:00'dan bu yana ekipten haber alamadıklarını belirten yetkililer, gözlemcilerin Luhansk'tan 100 kilometre uzaklıktaki Severodonetsk kentinde durdurulduklarını kaydetti.

Uyrukları açıklanmayan gözlemcilerin, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar tarafından alıkonuldukları düşünülüyor.

Gözlemcilerden haber alınamıyor

Aralarında bir Türk'ün de bulunduğu dört kişilik başka bir AGİT ekibi de 26 Mayıs'tan beri kayıp. Ayrılıkçıların elinde olduğu belirtilen gözlemcilerin nerede oldukları bilinmiyor.

Yeni kayıplarla birlikte Ukrayna'nın doğusunda görev yaparken kaybolan ve haber alınamayan gözlemci sayısı 8'e yükseldi.

AGİT Daimi Konseyi tarafından 21 Mart'ta düzenlenen toplantıda, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu kurulmuş ve misyon Ukrayna'da barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görev yapmaya başlamıştı.

Kiev'den başarı açıklaması

Kiev'deki geçici yönetim ise ülkenin doğusunda ayrılıkçılara karşı başlatılan askeri operasyonda başarı elde ettiklerini açıkladı.

Terörle mücadele operasyonunun Ukrayna'nın doğusundaki milislerin tümü sürülünceye ve bölgede istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğini belirten Ukrayna Savunma Bakanı Mikail Koval, Donetsk'in bir bölümünde ve Luhansk'ın da kuzeyinde kontrolü ele geçirdiklerini söyledi.