Dört general, bir amiral ve bir albay ifadeye çağrıldı.

T24 - Eskişehir'de ele geçirildiği bildirilen “Balyoz” belgelerine ilişkin 4 general, 1 amiral ve bir albay ifadeye çağrıldı.

Hava İstihbaratçı emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramalarda birçok belge ve dijital veri bulunmuştu. Bu belgeler "Balyoz" davası ile ilişkilendirilmişti. Bu belgelerle ilgili 3 muvazzaf asker tutuklanmıştı.



Emekli Albay Büyük'ün 2. Ergenekon davasının tutuksuz sanığı Hava Albay Cengiz Köylü ile bir arada çalıştıkları sırada yasa dışı faaliyetlere karıştıkları ileri sürüldü. Emekli olduktan sonra başına bir iş gelmesinden endişe eden Büyük'ün, belge ve görüntüleri yanında götürdüğü iddia edilmişti.



Bu belgelerin Balyoz'un yanı sıra Oraj ve Suga planlarını destekler nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca planın deşifre olması durumunda alınacak tedbir ve stratejilere dair dokümanlar da ele geçirilmişti. Buna göre, Oraj Planı'nın başarısızlığa uğraması durumunda önce plan inkâr edilecek, soruşturmanın derinleşmesi halinde planın aleyhine görüş bildirilecekti.



Hakan Büyük'le ilgili bilgiler de dikkat çekici. 28 Şubat sürecinde çok sayıda askeri personeli ordudan attırmayı başardığı ileri sürülen Büyük'ün, elde ettiği bilgi ve belgeleri Balyoz Darbe Planı'nda kullanılmak üzere vakit kaybetmeden üstlerine gönderdiği belirtiliyordu.



Mahkemeye gönderilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti: "Hakan Büyük ülke yönetimine el konulacak darbe sonrası planlarının altyapısını oluşturmak amacıyla çok sayıda yasa dışı faaliyette bulunmuştur. Bunlar arasında Eskişehir'deki Bilvanis adlı çiftliğe gelip gidenlerin yasa dışı olarak görüntülenmesi, bu çiftliğe ulaşım amaçlı taşımacılık yapan çevre köylerdeki kişilerin fişlenmesi, çiftlik üzerinden alçak uçuşlar yapılarak gelip gidenlerin korkutulması bulunmaktadır."



Şimdi bu belgelerle ilgili 6 muvazzaf asker daha ifade verecek.





TATBİKATLAR İPTAL EDİLMİŞTİ



Genelkurmay Başkanlığı’nın, yapılmasına saatler kala sürpriz bir şekilde iptal ettiği Ege’deki Denizkurdu-2011 ve Efes-2011 müşterek fiili atış tatbikatlarıyla ilgili askerlerin, TSK’ya karşı önümüzdeki günlerde yeni bir operasyon dalgası başlayacağına dair duyum aldıkları, bu nedenle tatbikatın son gününü tepki olarak iptal ettikleri ileri sürülmüştü.