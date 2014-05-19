Dört gazete aynı manşetle çıktı

Soma faciasının yedinci gününde yaşamını yitiren 301 işçinin cenazeleri memleketlerinde toprağa verilirken, Yeni Şafak, Star, Takvim ve Akşam gazetesi bugünkü manşetlerine aynı başlıkla çıktılar.

Facia ilişkin başlatılan soruşturmaya atfedilen manşette, “Hesap verme zamanı” başlığı ile maden ocağının işletmecisi Soma Holding hedef alınarak gözaltı ve tutuklamalara ilişkin bilgi verildi.

Sosyal medya ve kamuoyunda yaşanan faciaya ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın maden ocağına verdiği sağlam raporu eleştirilmiş ve istifaya davet edilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Soma’daki hükümete yönelik protestolar esnasında vatandaşa tokat attığı iddiaları da tartışmaya yol açmıştı.