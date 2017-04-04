T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dört eski TBMM başkanından "Hayır" çağrısı

"Anayasa değişiklikleri sonucunda 'Evet' çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz"

04 Nisan 2017 20:57

Geçmiş dönemlerde TBMM başkanlığı yapan 16. Meclis Başkanı Kaya Erdem, 17. Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 20. Meclis Başkanı Hikmet Çetin ve 21. Meclis Başkanı Ömer İzgi ortak bir açıklama yaparak, anayasa değişikliğine neden 'Hayır' dediklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, "Oylarınıza sunulacak olan son anayasa değişiklikleri sonucunda 'Evet' çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz" denildi. 

'550 Milletvekili' isimli bir Facebook grubu oluşturarak, kamuoyu ile iletişim kuran Meclis eski başkanlarının anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yayımladıkları açıklama şöyle: 

"TBMM'de değişik dönemlerde milletvekilliği ve senatörlük yapmış, seçilmiş temsilcileriniz olarak, referandum sürecinde sessiz kalamazdık. Oylarınıza sunulacak olan son Anayasa değişiklikleri sonucunda 'Evet' çıkmasının ülkemizi bir beka sorununa sürükleyeceğini görüyoruz. Halen TBMM'de görev yapan ve çoğunluğu sessiz kalan milletvekillerimize karşılık; ekte isimleri bulunan, aralarında TBMM başkanları, bakanlar ve parti genel başkanları olan önceki dönem milletvekilleri olarak 'Hayır' diyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez; bu kadar çok sayıda önceki dönem milletvekilinin zorunlu inisiyatifini halkımızın takdirlerine sunuyor ve Hayır'da hayr vardır diyoruz." 

ETİKETLER

tbmm başkanlarıKaya ErdemHüsamettin CindorukHikmet ÇetinÖmer İzgireferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24