Dört eski Meclis Başkanı'ndan "Hayır" mektubu

Dört eski Meclis Başkanı; ANAP'lı Kaya Erdem, DYP/DP'li Hüsamettin Cindoruk, CHP'li Hikmet Çetin ve MHP'li Ömer İzgi anayasa değişikliği kanununun oylanacağı referanduma ilişkin "Hayır" mektubu yazdılar.

Yurt gazetesinin haberine göre Cindoruk, Çetin, Erdem ve İzgi'nin ortak imzalı mektubu TBMM’de halen görev yapan ve yapmış olan milletvekili, bakan ile senatörlerin tamamına gönderildi.

Yaklaşık 4 bin kişiye görderilen mektup şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde değişik dönemlerde milletvekilliği yaptık. Seçilmiş ve seçkin temsilciler olarak hem bölgemize, hem de ülkemize ve halkımıza hizmet ettik. Görev yaptığımız TBMM’nin manevi varlığını ve onurunu el üstünde tuttuğumuz o meclis ki; düşman işgali altında, kan, gözyaşı, çaresizlik, kaygı ve korku dolu yıllarda umudun, cesaretin, bağımsızlığın, inanç ve milli iradenin temsil ve karar organı olmuştur. Ancak son anayasa değişikliği ile yüce ve Gazi Meclis; yasama tekeli elinden alınarak, anayasal denetim yollarından mahrum edilerek, işlevsiz, yetkisiz, adeta göstermelik bir hale getirilmektedir. Egemenlik hakkı neredeyse tek kişiye verilmekte, kuvvetler ayrılığı fiilen sona ermekte, yasal ve siyasal denetleme imkânları ile bütçe gücü elinden alınmaktadır. O kutsal çatı altında görev yaptığımız yılların tarihsel mirası ve sorumluluğu içinde, bugün de aynı duyarlılıkla “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” anlayışı içinde olduğunuza ve referandumda 'Hayır’lı sonuçlar çıkması için girişimimize destek vereceğiniz inancındayız. Anayasa değişikliği meclisten geçmeden önce iki gün içerisinde her siyasi görüşten 100 önceki milletvekilinin imzalarıyla katkı verdikleri basın açıklaması ekte dikkatlerinize sunulmaktadır. Hedef 1000 imza ile 16 Nisan öncesi Ankara’da yapacağımız geniş bir basın toplantısı ile geçmiş dönem milletvekillerinin 'HAYIR' girişimini kamuoyu ve basına duyurarak tarihsel yükümlülüğümüzü yerine getirmektir..."