Dört emniyet amirli çeteye baskın

T24 - Kaçaklara sahte ikamet ve oturum izni veren çeteye yönelik operasyonda, aralarında bürokrat ve polislerin de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.



Türkiye’de izinsiz kalan yabancı uyruklu kişilere para karşılığı sahte ikamet ve oturum izniyle sahte vize alan çeteye yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir daire başkanı ve memur ile polislerin de yer aldığı 37 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında, yabancılara Türkiye’de kalmalarını sağlamak amacıyla sahte evlilikler yaptırdığı iddiasıyla Kağıthane Belediyesi’nde görevli bir nikâh memuru da yer aldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nce dün başlatılan çete operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yapan bir çete ortaya çıkarıldı. Daha önce de benzerleri günşığına çıkarılan, ancak ilk kez böylesine kalabalık bir organizasyonu olan suç örgütünün Ankara ve Malatya’da bağlantıları tespit edildi. Mayıs 2009’da başlatılan takip işlemlerinde Recep D. adlı sabıkalı bir kişinin, emniyet ve bürokrasi bağlantılarını kullanarak para karşılığında izinsiz biçimde Türkiye’de kalan yabancılara ikamet ve oturma izinleri ile sahte vize işlemleri yaptırdığı belirlendi.



Teknik ve fiziki takiplerde çetenin, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma izinlerini veren birimde daire başkanı olarak görev yapan N.S. ve evrak memuru İ.Ü. ile bağlantısı belirlendi. Çete içinde yer alan sivil kişilerin, EGM Yabancılar Dairesi’ndeki emniyet amiri rütbesindeki bazı personelle İstanbul Emniyeti’nde geçmişte görev yapan ve halen Yabancılar Şubesi’nde çalışan bazı polislerle temasları bulunduğu tespit edildi. Polislerin, ikamet ve oturma izinlerinin yanı sıra sahte vize işlemleri için de devreye girip dosyalardaki sorunları çözdükleri saptandı.





Dört emniyet amiri var



Savcılık talimatıyla dün başlatılan operasyonda, N.S. ile İ.Ü. evlerinde gözaltına alındı. EGM Yabancılar Dairesi’nde görev yapan iki emniyet amiri ile Malatya Emniyeti’nde görev yapan, ancak daha önce İstanbul’da çalışan bir emniyet amiri de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Yabancılar Şubesi’nde görevli 1 emniyet amiri ve 10 polis memuru da yer aldı.

Para karşılığı çetenin isteği doğrultusunda bazı yabancılara sahte Türk evliliği yaptırdığı iddiasıyla Kağıthane Belediyesi’nde görevli nikâh memuru da gözaltına alındı.





20 kamu görevlisi bulunuyor



Toplam 46 kişiden oluşan çete içinde 20 kamu görevlisi bulunduğu öğrenilirken, ilk aşamada 37 zanlı yakalandı. Soruşturmada, zanlıların en az 2 gün gözlem altında kalacakları belirtildi.





Karşı blokta gözaltı



İstanbul polisi de, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü kompleksinde ilginç bir operasyona imza attı. B Blok’ta görev yapan polisler, A Blok’a operasyon düzenledi ve 11 polis gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki kompleks içinde bulunan B Blok’ta görev yapan polisler, operasyon için karşı tarafta bulunan A Blok’a yürüyerek geçti ve Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde görevli polisleri gözaltına aldı. Şüpheliler “göçmen kaçakçılığı”, “ikamet belgesi vermek”, “oturma süresi uzatmak” ve “evrakta sahtecilik” suçlarıyla ilgili sorguya alındı.





