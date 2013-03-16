Dört elektrik ihalesinden 3.5 milyar dolarlık teklif

Elektrik dağıtımda cözelleştirme ihaleleri yapıldı. Dört ihalede toplam 3 milyar 457 milyon dolarlık teklif verildi.



Elektrik dağıtımda dört ihale birden yapıldı.

İhalelerden ilki olan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin nihai pazalık görüşmeleri Ankara'daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

6 şirketin katıldığı ihaleyi 387 milyon dolarlık teklifiyle İşkaya Doğu OGG kazandı.



En yüksek kayıp kaçak oranı



Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'ı kapsayan Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesi'nin 1.22 milyon abonesi bulunuyor. Bu bölge yüzde 71.4'le kayıp-kaçak oranın en yüksek olduğu bölge konumunda. Bölgenin toplam dağıtım sektörü içindeki payı ise yaklaşık yüzde 4 civarında.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan Dicle Elektrik Dağıtım ihalesinde en yüksek teklifi 228 milyon dolarla Karavil-Ceylan Ortak Girişim Grubu vermiş ancak kayıp kaçak oranları ile ilgili çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle devir gerçekleşmemişti.



Vangölü'ne 118 milyon dolar



Günün ikinci ihalesi olan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 118 milyon dolarla Türkerler AŞ verdi.

Vangölü Elektrik, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van İllerini içine alan bölgede 458 bin 971 aboneye hizmet veriyor. Kayıp kaçak oranı yüzde 52.1 olan bölgenin dağıtım sektöründeki payı yüzde 1.3.

Vangölü Elektrik'in Şubat 2010 tarihinde yapılan ihalesinde en yüksek teklifi 100.1 milyon dolar ile Aksa Elektrik vermiş ancak daha sonra şirketin geçmiş borçları ve Van'da 2011 yılında yaşanan depremin ardından tüketim oranlarının düşmesi gibi gerekçelerle devir gerçekleşmemişti.



Toroslar'a en yüksek teklif Enerjisa'dan



Günün üçüncü ihalesinde ise kıyasıya rekabet yaşandı. 9 firmanın katıldığı Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ihalesini 1 milyar 725 milyon dolarlık teklifiyle Enerjisa kazandı.

Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerine hizmet sunan Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin abone sayısı 2 milyon 882 bin 865 iken, kayıp-kaçak oranı yüzde 11 civarında bulunuyor.

Toroslar Elektrik için daha önce yapılan ihalede en yüksek teklifi 2.075 milyar dolar ile Yıldızlar SSS vermişti ancak ihaleye katılan ve ÖYK onayı alan gruplar ihale şartlarını yerine getirmediği için ihale iptal olmuştu.



Son ihale AYEDAŞ



Günün son ihalesinde İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AYEDAŞ) nihai pazarlık görüşmesi yapıldı. Aksa ve Enerjisa arasında kıyasıya geçen açık artırma sonucunda ihaleyi 1 milyar 227 milyon dolarla Enerjisa kazandı.

İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren AYEDAŞ, 2 milyon 392 bin aboneye hizmet veriyor. Kayıp kaçak oranının yüzde 8.3 olduğu bölgenin dağıtımdaki payı 6.1.

AYEDAŞ'ın 2010 yılı sonunda yapılan ihalesinde en yüksek teklifi 1.813 milyar dolar ile MMEKA vermiş ancak daha sonra ihalede teklif ettiği şartları yerine getirememişti. ÖYK'nın onayladığı diğer yatırımcılar da gerekli şartları yerine getiremediği için ihale iptal olmuştu.

Dört ihalede toplam 3 milyar 457 milyon dolarlık teklif yapıldı.