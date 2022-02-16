Dört elektrik dağıtım şirketinin net kârı 1,5 milyar TL

Yüksek faturalar ve günler süren kesintilerle tartışılmaya başlanan dört elektrik dağıtım şirketinin Ocak-Eylül 2021 döneminde elde ettiği toplam net kârı 1,5 milyar TL.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik dağıtım şirketlerine yönelik, “Astronomik düzeyde kâr elde edilmesi kesinlikle söz konusu olamaz” açıklamasına karşın yalnızca dört elektrik dağıtım şirketinin dokuz aylık kârının 1,5 milyar TL’ye dayandığı ortaya çıktı.

BirGün’ün haberine göre, elektrik dağıtım şirketlerinin genel kurul tutanakları, “Fahiş olmayan kârı” gözler önüne serdi. İstanbul Anadolu Yakası’nın elektrik dağıtımından sorumlu Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Kurulu, Kasım 2021’de toplandı. Toplantıda, yönetim kurulu üyelerine ödenecek kar payı avans tutarı da hesaplandı. Şirket, ara dönem karını da genel kurulda paylaştı. Buna göre, şirketin vergiler düşüldükten sonraki Ocak-Eylül 2021 dönemindeki net kârı 262 milyon 743 bin TL oldu.

Ankara’nın da içinde olduğu toplam yedi kentin elektrik dağıtımından sorumlu Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Genel kurulu da 11 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. Tutanaklara göre, şirketin 2021 yılı ara dönem net kârı 409 milyon 866 bin TL oldu. Şirketin ara dönemde 119 milyon 944 bin TL vergi ödediği bildirildi.

Toroslar 620 milyon TL kâr elde etti

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Antep’te elektrik dağıtımını üstlenen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin ara dönem kârı da dudak uçuklattı. Şirketin 10 Aralık 2021 tarihli Genel Kurul toplantısının tutanaklarına göre, Ocak-Eylül 2021 döneminde elde edilen kâr 822 milyon 466 bin TL ile ifade edildi. Vergiler ödendikten sonra şirketin net kârı ise 620 milyon 140 bin TL olarak kaydedildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin genel kurul toplantısının gündemine ise şirketin pay sahiplerine ödenecek kâr payı taşındı. Buna göre, şirketin 2020 yılı kesinleşmiş mali kârından kalan 216 milyon 216 bin TL’nin 5,1 milyon TL’lik kısmının pay sahiplerine ödeneceği belirtildi. Şirketin 2021 yılına yönelik ara dönem net kârı ise tutanaklarda yer almadı.