-DÖRT DİNİN TEMSİLCİSİ AYNI İFTARDA İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Farklı dinlerin temsilcileri, Ramazan ayının ilk günü Şişli'de kurulan iftar çadırında bir araya gelerek, barış mesajları verdi. Şişli Belediyesi'nin her gün 3 bin kişiye iftar yemeği vereceği çadırda ilk iftar yemeği, Başkan Mustafa Sarıgül'ün ev sahipliğinde, Ermeni Patrik Vekili Episkopos Aram Ateşyan, Musevi Cemaati Lideri İshak Haleva, Süryani Ortodoks Cemaati Patriği Yusuf Çetin, Süryani Katolik Cemaati Lideri Yusuf Sağ, Şişli Müftüsü Ahmet Tüccar, Şişli Kaymakamı Mehmet Öklü ve CHP Milletvekili Aydın Ayaydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, İslam dünyası için çok önemli olan bir günde ruhani liderlerin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Sarıgül, dünyada arzu edilen barış ortamının, bu akşamki iftarda olduğu gibi her akşam olmasını arzu ettiklerini belirterek, ''İstiyoruz ki, Norveç'te de bu olaylar olmasın, Güneydoğu'da da bu olaylar olmasın. Dünyanın her tarafında silahlar gitsin, barış gelsin arzu ediyoruz'' dedi. Musevi Cemaati Lideri İshak Haleva da ramazan ayının merhamet ayı olduğunu ifade ederek, ''Tanrı bu günlerde insanların kalbini daha merhametli yapsın. Birbirimize daha sevgi dolu bağlanalım ve eminim ki, Tanrı'nın istediği budur. Birbirimize sevgi duyalım. Sevdikçe merhamet çoğalır. Merhamet çoğaldıkça sulh olur ve hiçbir yerde karanlık günler olmaz. Hiçbir yerde silah sesleri duymak istemiyoruz. Sadece sevinç, neşe ve kahkaha istiyoruz. Bu merhamet ayı bütün dünyaya yayılsın, insanların birbirini daha da kucaklamasını arzu ve niyaz ederiz'' diye konuştu. Ermeni Patrik Vekili Episkopos Aram Ateşyan da 3 semavi dindeki oruçların amacını, ''İnsanları, kurtulamadıkları maddi dünyadan uzaklaştırıp manevi ve ruhani bir dünyaya götürmek'' olarak açıkladı. İnsanların maddiyat savaşı verirken Tanrı'yı bir köşeye attıklarını dile getiren Ateşyan, ''1 aylık bir süre için de olsa, bu 3 dinin oruç dönemi insanları maddiyattan biraz uzaklaştırıp Tanrı'ya yaklaştırmak ve aynı zamanda insanları, toplumları, din, ırk, mezhep ve inanç gözetmeksizin yan yana getirip bir toplum olarak yaşatmak içindir'' şeklinde konuştu. Ateşyan, en azından 3 semavi dinin oruç dönemlerinde, dünyanın hiç bir köşesinde üzücü olayların olmamasın temenni ederek, ''Bu oruçlar dünyaya güzel bir müjde olsun, barış ve huzur getirsin. Yaptığınız, tuttuğunuz oruç ve dualar kabul olsun'' dedi. -SÜRYANİ KATOLİK CEMAATİ LİDERİ SAĞ- Süryani Katolik Cemaati Lideri Yusuf Sağ da Allah'ın insanlara verdiği en büyük lütuflardan birinin, onu daha iyi tanımak için bir nefis arınması olan orucu insanlara bahşetmesi olduğunu söyledi. Oruç tutan insanların acıktıklarında, yeryüzünde olan açlığın farkına vardıklarını ifade eden Sağ, şöyle devam etti: ''Onun için 'Rahmet' ve 'Rahman' dediğimiz Allah'tan en büyük temennimiz, bu nimetin paylaşım amacı ile zekat ve fitrelerin dağıtılması ve yeryüzünde hiçbir açın kalmaması. Aslında, semavi dinlerin temeli budur. İncil'de diyor ki, 'İki mintanı olan bir mintanını kardeşine versin.' Bugün yeryüzünde yaşanan açlığın giderilmemesi bütün insanlığın ayıbıdır. Mübarek ramazan kutlu olsun, ramazan bayramının da sevinçle kutlanmasını diliyorum. Bütün İslam alemine mutluluk getirsin. Bütün insanlığa hayırlara, bereketlere, esenliğe ve özellikle de barışa, barışa, barışa ve barışa vesile olmasını diliyorum.'' -SÜRYANİ CEMAATİ PATRİĞİ ÇETİN- Süryani Ortodoks Cemaati Patriği Yusuf Çetin de insanın açlık ve susuzluk çekmeden açın ve susuzun acısını anlayamayacağını kaydederek, ''O yüzden yalnız yemekle, yalnız suyla oruç olmamak lazım. Bunlarla birlikte, insanın duyularıyla ve duygularıyla da oruçlu olması lazım. Bedeni tutkuları, olumsuz tarafları olumluya çevirmesi lazım'' diye konuştu. Ramazan ayının Türkiye'ye ve dünyaya barış getirmesi temennisinde bulunan Çetin, şunları söyledi: ''Dualarımız ve temennimiz tüm olumsuzlukların, savaşların durması, kardeşliğe, sevgiye, dayanışmaya, hoşgörüye, merhamete, kaynaşmaya, tanışmaya, kucaklaşmaya, ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olması. Özellikle ramazanın 1. gününde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhlarına Tanrı'dan rahmet diliyorum. Tüm ailelerine Tanrı'dan sabır ve teselli diliyorum. Bu ülke hepimiz için. Hepimiz aynı geminin içindeyiz.'' CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın da tüm İslam aleminin ramazan ayının hayırlara vesile olmasın temenni ederek, bugün şehit düşen 3 askerin ailesine Allah'tan sabır diledi. -ŞİŞLİ MÜFTÜSÜ TÜCCAR- Şişli Müftüsü Ahmet Tüccar da İslam dininin insanları ''ben''likten ''biz''liğe çıkartan yüce ve muhteşem bir din olduğunu vurgulayarak, ''Dolayısıyla ramazan da içe yönelmemiz, benlikten bizliğe çıkmamız için bir fırsattır. Dünyanın çivisi çıktı. Hep 'ben' eksenli düşünceler, kendi ırklarını bile katlettirdi. Eğer inananlar bu mevsimde bir nefis muhasebesi yaparak, 'Ben tek başıma bir şey değilim. Kendi kendimi idare edemiyorum. Öyleyse biz olmalıyız' fikrine sahip olursak dünya huzur bulacaktır'' diye konuştu. Şişli Kaymakamı Mehmet Öklü de Şişli'nin yapısı gereği dini liderlerle birlikte iftar ettiklerini belirterek, ''Yunus Emre'nin dediği gibi, dört kitabın manası birdir gerçekten. Onun için burada birliği, beraberliği, Allah'ın rızasını kazanıp ülkemizi dünyaya, geleceğe taşıyıp dünya barışına da katkıda bulunmak için bir aradayız'' dedi. Mecidiyeköy'de, eski Ali Sami Yen Stadı'nın yanına kurulan iftar çadırında, her gün 3 bin kişinin iftar yapması bekleniyor. Öte yandan, iftar çadırına asılan, Atatürk portreli bayrak ve altında yazan, ''Sizi İzliyorum'' yazısı dikkatleri çekti.