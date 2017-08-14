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Dünya

Dört dilde 'bağımsız Kürdistan' pusulası

Pusulada; Kürtçe, Arapça, Süryanice ve Türkçe bulunuyor

14 Ağustos 2017 18:15

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Yüksek Seçim Kurulu, bağımsızlık referandumu için oy pusulalarını hazırladı. Pusulada; Arapça, Kürtçe, Süryanice ve Türkçe kullanıldı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde 25 Eylül’de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumu için oy pusulaları basıldı. Pusulalarda Kürtçe, Arapça Süryanice'nin yanı sıra Türkmenler için Türkçe dili de kullanıldı. Pusulada yer alan tek soruda, Kerkük gibi tartışmalı bölgelerin de bağımsızlık ilan edilecek bölgeler kapsamında sayıldığı belirtiliyor.

Rudaw'ın haberine göre, oy pusulasında “Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve tartışmalı bölgeleri de kapsayan bir bağımsız Kürdistan devletinin kurulmasını istiyor musunuz?” sorusu bulunuyor. Bu sorunun altında, merkezi Irak hükümetinin bayrağının bulunduğu alanda ‘Hayır’, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağının bulunduğu bölgeye de ‘Evet’ işareti yer alıyor. 

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