Dört çalışandan üçü güvencesiz çalışıyor



Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yıllık raporunu İsviçre'nin Cenevre kentinde açıkladı. Rapora göre tüm dünyada çalışanların dörtte üçü süreli sözleşmeli, sözleşmesiz enformel işlerde ya da aile içinde ücretsiz çalışıyor. Birçok insan da gündelikçi olarak istihdam ediliyor.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder raporu kamuoyuna sunarken yaptığı açıklamada güvencesiz çalışma koşullarının nüfus içindeki eşitsizliği de büyüttüğünü ve yoksulluk riskini artırdığını söyledi.

Asya ve Afrika'da beş kişiden biri sözleşmeli

Ryder, durumun özellikle Güneydoğu Asya ve Sahra altı Afrika ülkelerinde vahim bir hal aldığını kaydetti. Bu bölgelerde 10 çalışandan sadece 2'si sözleşmeli sabit bir işe ve belli bir sosyal güvenceye sahip. Gelişmiş ülkelerde ise 10 çalışandan 8'i sabit çalışma koşulları içinde bulunuyor.

ILO raporuna göre başta kadınlar arasında olmak üzere yarı zamanlı çalışma da gittikçe artıyor. Kadrolu çalışanlarla sınırlı sözleşmeli çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliği de büyüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporu küresel firmalar için üretim yapan ve ürettikleri başka ülkelerde işlenen ya da tüketilen çalışanlar hakkında da veriler sundu. Bu şekilde çalışanların sayısı 1995'te 296 milyonken şu anda 453 milyonu geçti. ILO, raporunda küresel tedarik zincirlerinin hem şirketlerin ekonomik yararına hem de üretici ülkelerdeki işçilerin refahına katkı sunan bir siyasi strateji geliştirmesi gerekliliğine işaret etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporunda işsizlerin sayısının da 2008'de ekonomik krizin patlak vermesinden bu yana 30 milyon artarak 201 milyona ulaştığı kaydedildi.

ILO rakamlarına göre tüm dünyada çalışanların sadece yüzde 52'si emekli olma hakkına sahip. Serbest çalışanlarınsa sadece yüzde 16'sı emeklilik primi ödüyor.