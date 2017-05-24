Dört büyüklerin borcu 6,5 milyar liraya dayandı

Türk futbolunun lokomotifi olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları, onca önlemlere ve sportif cezalara rağmen azalmak bilmiyor.

Kulüplerin divan kurullarında açıklanan veriler ve Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre söz konusu ekiplerin toplam borcu, 6,5 milyar liraya yaklaştı.

UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralları, vergi borçlarında yapılan indirimler ve çeşitli sponsorluklara karşın, geçen yıl 5 milyar lira sınırına yaklaşan 4 kulübün borcu bu sene yüzde 31,5 oranında arttı.

En fazla borç artışı Galatasaray’da

Galatasaray’da geçen yıl açıklanan borca göre bu sene duyurulan borç miktarında yüzde 60’lık artış dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte 31 Mart 2016’da 1 milyar 494 milyon lira olan borç, 31 Mart 2017’de 2 milyar 391 milyon liraya yükseldi.

Borç-alacak farkı en yüksek kulüp Beşiktaş

Futbolda üst üste ikinci şampiyonluğuna koşan Beşiktaş’ın borçlarında geçen yıla göre yüzde 19’luk artış var.

Siyah-beyazlı ekipte, 30 Haziran 2016 itibarıyla 1 milyar 479 milyon 635 bin 182 lira olarak açıklanan borç miktarı, 31 Mart 2017’de 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 liraya yükseldi.

Kulübün toplam alacağı ise 211 milyon 924 bin 177 lira. Geçen yıl 1 milyar 262 milyon 592 bin 503 lira olarak açıklanan borç-alacak farkı, bu sene yüzde 22,6’lık artışla 1 milyar 548 milyon 531 bin 211 liraya çıktı.

Trabzonspor’un borcu yüzde 34 arttı

Son yıllarda yaptığı transferlerin fazlalığıyla dikkati çeken Trabzonspor’un borcu, geçen yıla göre yüzde 34 artış gösterdi.

Bordo-mavili kulübün 30 Nisan 2016 itibarıyla 568 milyon 831 bin lira olan borcu, 31 Mart 2017’de 762 milyon 61 bin 406 liraya çıktı.

Karadeniz ekibinde geçen yıl 499 milyon 259 bin liralık borç-alacak farkı ise bu sene yüzde 35’lik artışla 674 milyon 622 bin 977 lira olarak duyuruldu.

Fenerbahçe’nin borç-alacak farkı yüzde 38,5 yükseldi

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’da şirket ve dernek borçları divan kurullarında açıklanırken, Fenerbahçe’deki divan kurullarında sadece dernek borçları duyuruluyor.

Bu çerçevede Fenerbahçe’nin toplam borcu yüzde 13 artarak, 1 milyar 365 milyon 499 bin 929 liradan, 1 milyar 543 milyon 229 bin 919 liraya ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüpte geçen yılki borç-alacak farkı ise 664 milyon 267 bin lira iken, bu seneki fark, yüzde 38,5 artarak 920 milyon 348 bin 918 lira oldu.