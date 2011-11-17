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Spor

Dört büyüklere deplasman yasağı!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki maçlara deplasman taraftarı alınmayacak...

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki maçlara deplasman taraftarı alınmayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin, 2011-2012 sezonunda birbirleriyle yapacakları tüm müsabakalarda, deplasman takım taraftarlarının alınmayacağını belirtti.

Dört kulübün de ''misafir seyirci alınmaması'' kararı ile ilgili mutabakat içinde olduğunun Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği açıklandı.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar yer alamayacak.

8. hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında deplasman taraftarı son kez maça girebildi.


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