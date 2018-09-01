Dört büyüklerde transfer bilançosu!

En çok kar eden Fenerbahçe
En az bonservis ödeyen Trabzonspor
En pahalı transfer Emre Akbaba
En fazla bonservis bedeli ödenen oyuncu Josef de Souza
Beşiktaş 8 futbolcudan 14 milyon Euro kazandı
En az kar eden Galatasaray
Fenerbahçe: 11 milyon 900 bin Euro Kar
Beşiktaş: 11 milyon 250 bin Euro Kar
Trabzonspor: 7 milyon 665 bin Euro Kar
Galatasaray: 650 bin Euro kar
Olgucan KALKAN - Murat ÖZYILDIRIM - İSTANBUL (DHA)
Türkiye\'de transfer dönemi sona ererken 4 büyük kulübün transfer harcamaları dikkat çekti. UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşmalar yapan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor harcamalarına dikkat etti. Kulüpler yaptığı transferlerle kasalarını artıda tutmayı başardı.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, transferlerde genellikle serbest statüdeki oyunculara yöneldi. Siyah-Beyazlı ekip, Dorukhan Toköz, Bayern Leverkusen U19 takımından Güven Yalçın, Şilili stoper Enzo Roco\'yu bonservis bedeli ödemeden takıma dahil ederken, Osmanlıspor\'dan Mehmet Umut Nayir\'e 250 bin Euro, Liverpool\'dan iki yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Loris Karius\'a 2.5 milyon Euro ödendi.
Takımdan ayrılan isimlerden, Çin\'e transfer olan Dusko Tosic\'ten 4.5 milyon Euro, İspanyol kaleci Fabricio Ramirez\'den 6 milyon Euro, Matej Mitrovic\'ten ise 3.5 milyon Euro bonservis bedeli elde etti.
Siyah-Beyazlı ekip, kadroya kattığı 5 futbolcu için 2 milyon 750 bin Euro öderken, takımdan ayrılan 8 futbolcudan ise 14 milyon Euro para kazandı. Siyah-Beyazlılar kulübün kasası şu ana kadar 11.25 milyon Euro kara geçti.
GELENLER
Loris Karius : 2.5 milyon Euro (2 yıl kiralık)
Mehmet Umut Nayır: 250 bin Euro.
Dorukhan Toköz: Bedelsiz
Güven Yalçın: Bedelsiz
Enzo Roco: Bedelsiz
GİDENLER
Dusko Tosic: 4.5 milyon Euro
Fabricio Ramirez: 6 milyon Euro
Matej Mitrovic: 3.5 milyon Euro
Talisca : Sözleşmesi sona erdi
Denys Boyko: Bedelsiz
Pedro Franco: Sözleşmesi sona erdi
Atınç Nukan: Sözleşmesi sona erdi
Veli Kavlak: Sözleşmesi feshedildi
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon yaptığı en pahalı transfer Aytemiz Alanyaspor\'dan kadroya katılan Emre Akbaba oldu. 25 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu Nagatomo için de İnter\'e 2.5 milyon Euro verdi. Everton\'dan kiralık olarak kadroya katılan Henry Onyekuru için de İngiliz kulübüne kiralama bedeli olarak 800 bin Euro ödendi. Kadroya kiralık olarak katılan bir başka isim olan Badou N\'Diaye için ise ödenen bedel 750 bin Euro oldu.
Sarı-Kırmızılı ekip, transfer döneminin son gününde Akhisarspor\'dan Ömer Bayram\'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu için Akhisarspor\'a 400 bin Euro bonservis bedeli ödendi.
Galatasaray kadrodan ayrılan oyunculardan ise toplamda 9 milyon 150 bin Euro gelir elde etti. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis\'i Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal\'e gönderen Sarı-kırmızılılar, bu transferden 6 milyon Euro gelir elde ederken, Belçika\'nın Standart Liege takımına giden Cavanda\'dan 2.4 milyon Euro kazandı. Fransa\'nın Strasbourg ekibine giden Lionel Carole için kasaya giren para ise 250 bin Euro oldu.
Sarı-Kırmızılı ekip kadrosuna kattığı 5 oyuncu için toplamda 8 milyon 500 bin Euro öderken, giden futbolculardan ise 9 milyon 150 bin Euro kasasına soktu. Bu transferlerden sonra Galatasaray\'ın kasası 650 bin Euro kara geçti.
GELENLER:
Emre Akbaba: 4 milyon Euro
Nagatomo: 2,5 milyon Euro
Henry Onyekuru: 800 bin Euro (Kiralık)
N\'diaye: 750 bin Euro+ (250 bin Euro Bonus)
Ömer Bayram: 400 Bin Euro
Muğdat Çelik: Bedelsiz
GİDENLER:
Bafetimbi Gomis: 6 milyon Euro
Luis Cavanda: 2.4 milyon Euro
Lionel Carole 750 bin Euro
Carrasso: Sözleşmesi bitti
Eray İşcan: Sözleşmesi bitti
Jason Denaye: Kiralık sözleşmesi bitti
Yasin Öztekin: Sözleşmesi bitti
Koray Günter: Sözleşmesi bitti
Lasmin Latovlevici: Sözleşmesi bitti
Hakan Balta: Sözleşmesi bitti
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için toplamda 13 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe\'nin en pahalı transferi Brezilya ekiplerinden Gremio\'dan kadroya katılan Jailson oldu. 22 yaşındaki Brezilyalı için kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. İsviçre\'nin Zürih takımından kadroya katılan Michael Frey için ise 2 milyon 800 bin Euro bonservis ödedi. Sarı-Lacivertli ekip, Altınordu\'dan transfer ettiği genç futbolcular Berke Özer ve Barış Alıcı için 4 milyon Euro bonservis bedeli öderken, Ferdi Kadıoğlu için 1 milyon 400 bin, Leicester City\'den kiralık olarak kadroya katılan Slimani için ise 1 milyon 500 bin Euro para ödedi. Son olarak kadroya katılan Diego Reyes için ise bonservis bedeli ödenmedi.
Transfer döneminde en çok bonservis geliri elde eden takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertli kulüp, gönderdiği 4 futbolcu için toplamda 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Suudi Arabistan\'ın Al-Ahli takımın transfer olan Josef de Souza için kulübün kasasına 12 milyon Euro girdi. Yine Suudi Arabistan\'ın Al-Nasr takımına transfer olan Brezilyalı Giuliano\'dan 10 milyon 500 bin Euro, aynı ülkenin Al-Wahda takımına imza atan Fernandao\'dan ise 2 milyon 550 bin Euro gelir elde etti. Kiralık olarak Serie A ekiplerinden Empoli\'ye gönderilen Salih Uçan\'dan ise kulübün kasasına 1 milyon Euro girdi.
Fenerbahçe\'nin kasasından takıma dahil olan 6 oyuncu için 13 milyon 700 bin Euro çıkarken, sarı-lacivertli kulüp kiralık ve bonservisiyle takımdan ayrılan oyunculardan ise 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Fenerbahçe, böylece 11 milyon 900 bin Euro ile transfer döneminde 4 büyük kulüp arasında şu ana kadar en çok kar eden takım oldu.
GELENLER:
Michael Frey: 2.8 milyon Euro
Berke Özer: 2.5 milyon Euro
Barış Alıcı: 1.5 milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu: 1.4 milyon Euro
Islam Slimani: 1.5 milyon Euro (Kiralık)
Diego Reyes: Bedelsiz
GİDENLER:
Josef de Souza: 12 milyon Euro
Giuliano: 10.5 milyon Euro
Fernandao: 2 milyon 550 bin Euro
Salih Uçan: 1 milyon Euro (Kiralık)
TRABZONSPOR
Sezonun son haftalarında yapılan seçimle başkan olan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi transferde dikkatli adımla atmaya başladı. Kadrosuna kattığı oyunculara toplamda 1 milyon 925 bin Euro ödeyen Trabzon\'un kadrosuna kattığı en pahalı futbolcu Anthony Nwakaeme oldu. Nijeryalı futbolcu için kulübü Hapoel Beer Sheva kulübün 1 milyon 100 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Bordo-Mavili kulüp, kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Seyedmajid Hosseini için 475 bin Dolar öderken, Zargo Toure transferi için ise kulübün kasasından çıkan para 350 bin Euro oldu. Vahid Amiri ve Zeki Yavru ise bedelsiz olarak kadroya dahil edildi.
Karadeniz ekibi, giden futbolculardan ise 9 milyon 590 bin Euro kazandı. Takımdan ayrılan oyunculardan en çok bonservis bedeli Celta Vigo\'ya transfer olan Okay Yokuşlu\'dan kazanıldı. Celta Vigo, Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Club Tijuana\'ya transfer olan Castillo\'dan da 2 milyon 650 bin Dolar kazanan Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Vitesse\'ye gönderilen Matus Bero\'dan kazanılan bonservis bedeli ise 940 bin Euro oldu.
Bordo-Mavili kulüp kadrosuna kattığı 5 futbolcu için toplamda 1 milyon 925 bin Euro bonservis bedeli ödedi, takımdan ayrılan 6 futbolcudan ise 9 milyon 590 bin Euro kasaya girdi. Trabzonspor, transfer döneminde kasasını 7 milyon 665 bin Euro artıda tutmayı başardı.
GELENLER
Anthony Nwakaeme: 1.1 milyon Euro
Seyedmajid Hosseini: 475 bin Dolar
Zargo Toure: 350 bin Euro
Vahid Amiri: Bedelsiz
Zeki Yavru: Bedelsiz
GİDENLER
Okay Yokuşlu: 6 milyon Euro
Matus Bero: 940 bin Euro
Fabian Castillo: 2 milyon 650 bin Dolar
Aytaç Kara: Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Yüksel Şişman: Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Ramil Sheidaev: Sözleşmesi karşılıklı feshedildi
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