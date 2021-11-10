"Dört büyükler" milli takımlara kaç futbolcu gönderdi?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için toplandı. "Dört büyük"lerden 39 futbolcu ise ülkelerinin formasını giyecek.
2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ülkeler hazırlıklarını sürdürüyor. Dört büyükler yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan toplam 39 oyuncu ülkelerinin milli takım formasını giyecek.
Beşiktaş
NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta 8 futbolcu ülkelerini temsil edecek. Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman ve Rıdvan Yılmaz Ay-Yıldızlı formayı giyecek. Siyah beyazlılarda 5 yabancı futbolcu da kendi milli takımları için ter dökecek.
Cyle Larin - Kanada
Atiba Hutchinson - Kanada
Miralem Pjanic - Bosna-Hersek
Fabrice N'Sakala - Demokratik Kongo
Domagoj Vida - Hırvatistan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de toplam 10 kişi Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek. Ay yıldızlı formayı giyecek tek isimse SerdarDursun. Ekim ayında kadroda olan Altay Bayındır ve Serdar Aziz ise sakatlıkları nedeniyle bu kez yok.
Attila Szalai - Macaristan
Filip Novak - Çek Cumhruiyeti
Dimitris Pelkas - Yunanistan
Marcel Tisserand - Demokratik Kongo
Kim Min-jae - Güney Kore
Miha Zajc - Slovenya
Muhammed Gümüşkaya - Ümit Milli Takım
Arda Güler - U17 Milli Takımı
Fatih Yiğit Şanlıtürk - U19 Milli Takımı
Galatasaray
Galatasaray, 5 isim ile A Milli Takım'a en çok futbolcu gönderen takım konumunda. Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu Türkiye için ter dökecek.
Sarı kırmızılılar 9 yabancı futbolcusunu da kendi ülkelerine gönderdi.
Sofiane Feghouli - Cezayir
Mostafa Mohamed - Mısır
Fernando Muslera - Uruguay
Christian Luyindama - Demokratik Kongo
Alexandru Cicaldau - Romanya
Olimpiu Morutan - Romanya
DeAndre Yeldin - ABD
Bartuğ Elmaz - U19 Milli Takımı
Işık Kaan Arslan - Ümit Milli Takımı
Trabzonspor
Süper Lig lideri Trabzonspor'da ay yıldızlı formayı 3 futbolcu; Uğurcan Çakır, AbdülkadirÖmür ve Berat Özdemir giyecek. Bordo mavililer, 4 yabancı oyuncusunu da kendi ülkelerine gönderdi.
Manolis Siopis - Yunanistan
Anastasios Bakasetas - Yunanistan(Sakat)
Edgar Ie - Gine
Marek Hamsik - Slovakya
M.Taha Tepe - U21 Milli Takımı
Ahmet Can Kaplan - U19 Milli Takımı
Andreas Cornelius - Danimarka