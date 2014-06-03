Dört büyük şehirin ardından Erzurum içinde OHAL uygulaması

Polislere "zamanı, mekanı ve şüphelisi belli olmayan şekilde her türlü arama ve el koyma yetkisi" veren ve OHAL uygulaması olduğu gerekçesiyle eleştirilen kararın İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerin ardından Erzurum için de alındığı ortaya çıktı.

Fatih Yağmur’un Radikal’de yer alan haberine göre, Erzurum 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Erzurum genelinde ve Erzurum-Erzincan yolu üzerinde polise her türlü arama ve el koyma yetkisi veren kararlar alındığı ortaya çıktı. Kararda ise birden fazla gerekçeye yer verildi: “Uyuşturucu, PKK , kaçakçılık…” Adli kaynaklar, bu kararın “Hukuk devleti içerisinde normal sayılabilecek bir karar olmadığını” ifade ediyor.

Benzer bir karar, daha önce Ankara , Adana, İstanbul ve İzmir için de alınmış, üst mahkemelere yapılan itirazlar üzerine polise tanınan olağanüstü yetki kaldırılmıştı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin talebi üzerine tüm Erzurum’da polise, “zamanı, mekanı ve şüphelisi belli olmayan şekilde Erzurum 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından her türlü arama ve el koyma yetkisi” verildiği anlaşıldı. Polis, mahkeme kararını gerekçe göstererek kişileri ve mekanları arama, araçları durdurma ve el koyma fiillerini uygulayabiliyor. Yerel seçimlerden 2 gün önce alındığı anlaşılan kararın gerekçesinde ise geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere yer verilmesi dikkat çekiyor. Savcılık kaynakları, geçmiş tarihli bu operasyonlarda elde edilen bu bulgulara, alakası olmadığı halde bu son kararda yer verilmesinin, “arama ve el koyma yetkilerini normalleştirmeye dönük bir girişim” olarak yorumluyor.

Benzer bir karar Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir’de de verilmiş, itiraz üzerine üst mahkeme verilen her türlü arama yetkisi kararını kaldırmıştı.