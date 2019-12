-DÖRT BÜYÜK KULÜBE ÖZEL İNTERNET PAKETİ İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - TTNET, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a gelir getirecek ''internet sponsorluğu'' projesini uygulamaya koydu. Projenin tanıtımı için Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener katıldı. Bakan Binali Yıldırım, dört büyük kulübün milyonlarca taraftarının bu projeye katılarak hem takımlarına destek olacağını, hem de internet kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını dile getirerek, ''Ortada net bir iş var. Kazı kazan değil, zaman esasına dayalı net bir iş var. Bizim bilgi toplumu hedefimize adım adım ulaşmamızı sağlayacak. Mağlup yok, beraberlik yok, hep kazanmak var. Bu da herhalde kulüplerimizin duymak istediği bir şey. Türk Telekom grubu herhalde bu hizmeti bütün takımlarımıza yaygınlaştıracaktır'' diye konuştu. -''2013 YILINDA 50 MİLYON VATANDAŞ İNTERNETTE OLACAK''- 2003 yılında bilgi toplumu hedeflerini açıklarken Türkiye'de geniş band internetin olmadığını belirten Bakan Yıldırım, ''İnternete telefon numaralarını çevirerek ulaşmaya çalışıyorduk. Karın gurultusu gibi sesler geliyordu. Ama bugün küresel şirketler arasında TTNET 10. sırada. Ülke nüfusunun 32-33 milyonu artık internete erişebiliyor. Hem de geniş band, hızlı internete erişebiliyor. Fakat bilgi toplumu hedefimiz geldiğimiz noktayla sınırlı değil, 2013 yılında 50 milyon vatandaşımız bilgisayar okur yazarı olacak. İnternet kullanarak, seyahat, ticaret ve her türlü sosyal, bilimsel faaliyetlerini internet üzerinde yapabilecek'' diye konuştu. 2003 yılında ''internet her eve lazım'' dediğini, ancak bu sözüne o zaman fazla itibar edilmediğini vurgulayan Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben internetle her şey mümkün demiştim o zaman. İnternetin gücü bugün dünyanın gündemini meşgul ediyor. Bir sitede yer alacak bilgileri herkes merak ediyor. İnternet şeffaflığın, hesap verilebilirliğin, anı anına ölçüp tartan yeni bir yaşam tarzı.'' -''İNTERNET ÇIKTIKTAN SONRA SİYASET ZORLAŞTI''- Bakan Binali Yıldırım, internet çıktıktan sonra siyaset ve ticaretin zorlaştığını vurguladı. ''Çünkü herkes söylediğiniz her şeyi, dünya gerçekleriyle, ülke gerçekleriyle uyup uymadığını kolayca kontrol edebiliyor'' diyen Yıldırım, ''Bilgiye erişim çok kolay ve hızlı olmaya başladı. İnternet bir anlamda demokratikleşmeye, şeffaflaşmaya büyük katkı sağladı'' ifadelerini kullandı. -DEMİRERÖN: ''BARCELONA'YI SPONSORLUKLA YAKALARIZ''- Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ise diğer kulüp başkanlarını ''Kader arkadaşlarım'' diye selamladıktan sonra yaptığı konuşmada, Beşiktaş Kulübü olarak sportif başarıyı hedeflediklerini ifade ederek, ''Ancak amaçlarımızı, vizyonumuzu Avrupa'da duyurabilmek, taraftarımıza ulaştırmayı da hedefliyoruz'' dedi. TTNET'in bir sponsor olduğunu vurgulayan başkan Demirören, ''Sponsorları biz başımızın üstünde taşırız. Dünkü Barcelona'yı seyrettiniz. Onları yakalamak ancak sponsorlarla mümkün olur'' ifadesini kullandı. Demirören, taraftarları KartalNET'e davet ederek, hedeflerinin 2 milyon aboneye ulaşmak olduğunu söyledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise Fenerbahçe olarak, spor kulüplerinin başarılarını kuvvetli finans yapısıyla elde edebileceklerini söylediklerini hatırlatarak, şunları söyledi: ''12 yıllık kulüp yönetiminde sponsorluklara önem verdik. Avea ile Fenercell'de kısa sürede başarılar elde ettik. Dört büyük kulübü bir araya getirdiği için TTNET'e teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin internet hizmetinin ismini sarı-lacivert internet olarak belirledik. Taraftarlar aynı kalitede, aynı fiyatlarla kendi kulüplerinin markasıyla alarak kulüplerine destek sağlayacaklardır. Kolayca FenerNET'e geçilebilecek ve Fenerbahçe'ye destek olabilecekler. FenerNET'i de diğer hizmetler gibi aynı ilgiyle kucaklayacaklardır.'' Adnan Polat güzel bir proje için bir arada bulunduklarını belirterek, ''İnternet bizim hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Hava, su, toprak gibi vazgeçilmez oldu. Halen 35 milyon insan Türkiye'de internet kullanıyor. TTNET'in ortaya koyduğu bu proje, spor kulüplerinin uluslararası alanda rekabet edebilmek için yarattığımız projelerin bir parçasıdır. Mobil telefon, kredi kartı, sigorta gibi projelerimiz vardı. Tüm taraftarlarımızı bu projeye destek vermeye davet ediyorum. Biz idari, ekonomik büyümemizi sağladığımız takdirde sportif başarılarımız tesadüfen değil, süreklilik kazanacaktır.'' Sadri Şener de kulübün sabit ve kalıcı gelirlere kavuşması için yaptıklarını işbirliklerin yeni bir örneğini yaşadıklarını kaydederek, ''Taraftarlarımızdan bu proje beklenilenin üstünde ilgi görecektir. Bu Türkiye'de bir ilk olacak. Trabzonsporlulular kendi internetlerini kullanacak ve hiçbir ekstra külfetle karşılaşmayacaklardır. TrabzonNET'den elde edebileceğimiz gelir, taraftarların internet kullanımına bağlıdır. O nedenle taraftarlarımıza, çağın gereği olan kullandığı interneti TrabzonNET'den almaları çağrısında bulunuyorum. İnternetin rengi bordo-mavi olacaktır'' dedi. -TTNET GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ'IN KONUŞMASI Toplantıda bir konuşma yapan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, bugüne kadar spora verilen desteği, gelir paylaşım modeli ortaklığına dayanan proje ile bir adım öteye taşıdıklarını belirterek, ''İki yıldır yürüttüğümüz Türk Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun ardından, bu projemizle futbola desteğimizi sürdürüyoruz. Futbol kulüplerimize yeni bir gelir modeli yaratarak kulüplerimizin küresel rekabet ortamında gelir kaynaklarının artırılmasına katkı sağlamış oluyoruz. Bu projede taraftarlara da ayrıcalıklı fırsatlar sunacaktır'' dedi. Artık taraftarların kendi kulüplerinin adına KartalNET, FenerNET, GSNET ve TrabzonNET internet paketlerinden alabileceğini kaydeden Yılmaz, ''Böylece taraftarlar hem kendi takımlarının renklerinde internete bağlanacaklar, hem de taraftarları oldukları takımların başarılarına katkı sağlayabilecekler'' diye konuştu. Öte yandan, taraftarların, bu paketlerle takımlarının kuruluş yılları kadar aylık hediye WİFİ dakikalarına kavuşacağı bildirildi. KartalNET aboneleri 1903, FenerNET aboneleri 1907, GSNET aboneleri 1905, TrabzonNET aboneleri de 1967 dakika hediye WİFİ'ye ücretsiz sahip olacak. -AZİZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMİRÖREN YAN YANA OTURDU- Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki dargınlık, bu toplantı sırasında son buldu. Daha önce Aziz Yıldırım'ın, Beşiktaş Futbol Takımı kalecisi Rüştü Reçber ile ilgili açıklamaları yüzünden araları açılan ikili, toplantıda yan yana oturdu. Yıldırım ile Demirören'in toplantıdan ayrılırken öpüşmesi de dikkati çekti. Toplantı sonunda kulüp başkanları ve Binali Yıldırım, birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra da başkanlar kendi kulüpleri için hazırlanan panoların önünde fotoğraf çektirdiler.