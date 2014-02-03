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Dört belediye başkanı AKP'den istifa etti

Adıyaman'da dört belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri ile birlikte AKP'den istifa etti

03 Şubat 2014 20:16

Adıyaman'ın Besni ve Sincik ilçelerindeki 4 belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri, AKP'den istifa etti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Besni'ye bağlı Suvarlı Belediye Başkanı Ömer Faruk Bozdağ ile Köseceli Belediye Başkanı Ömer Orhan, 30 Mart'taki seçimlerde aday gösterilmediği için AKP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Sincik İlçesi'nde de, Sincik Belediye Başkanı Hasari Altınel, İncile Belde Belediye Başkanı Ebubekir Ümürhan, belediye meclis üyeleri ile bazı yönetim kurulu üyeleri ve İncile belde teşkilatı üyeleri AKP'den istifa ettiklerini açıkladı. Aday gösterilmedikleri gerekçesiyle partilerinden istifa ettiklerini belirten Altınel şunları söyledi:

"2009 seçimlerinde belediye başkanı olarak göreve başladım. Bu güne kadar arkadaşlarımızla yolumuza devam ettik. Son milletvekili seçimlerinde oransal bazda Türkiye şampiyonu olduk. Biz her zaman bu partinin bayrağını daha yukarılara taşımanın mücadelesini verdik. Nedense bu güne kadar partimize muhalif olan, partimize oyunu bile vermemiş olan kimseleri bu dönem getirip önümüze koydular. Bizi partimizden ihraç ettiler. Biz ne partimize, ne de Başbakanımıza küskün değiliz. Fakat bugüne değin rekabet yarışında olduğumuz bu insanları önümüze koymalarından dolayı arkadaşlarımıza beraber partiden istifa edilmek zorunda bırakıldık ve istifa ediyoruz." 

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