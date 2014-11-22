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Dört bakanın ‘mal varlığı’ Komisyon’a gelmiyor

CHP’li Erdal Aksünger: 5 haftadır bir adamın mal varlığı gelmez mi?

22 Kasım 2014 12:09

Hülya Karabağlı

17 Aralık operasyonuna takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nu HSYK’ya şikâyet eden Meclis Soruşturma Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, komisyon çalışmalarının durma noktasında olduğunu söyledi. “Sabah akşam dinleme yapmamız gerekirken komisyon çalıştırılmıyor” diyen Aksünger, bakanların mal varlıklarına ilişkin belgelerde soruna dikkat çekti. Aksünger “5 haftadır bir adamın mal varlığı gelmez mi” dedi.

Komisyon başkanın son toplantıda konuyla ilgili sorularına ‘eksik belge’ gibi şeyler söylediğine dikkat çeken Aksünger, “Biz, Gelir İdaresinden Bakanların mal varlıklarıyla ilgili ne geldiğini bilmiyoruz ki eksik belgeyi bilelim” dedi.

 

Raporu, bakanlık müfettişleri yazamaz

 

Soruşturma Komisyonunda Adalet Bakanlığı müfettişlerine itirazlarını da değerlendiren Aksünger,  T24’ün, “Raporu onlar mı yazacak” sorusuna, “Onlar raporu yazamaz. Yazılacak rapor da hukuka aykırıdır” dedi. Komisyon başkanının, müfettişlerle ilgili kendilerine ‘inceleme, tespit’ yapacak dediğini söyledi ve “Ama müfettişlerin bu görevleriyle ilgili bize hiçbir şey gelmedi. Komisyonda ne çalışıyorlar bilmiyoruz. Neyi inceliyorlar, bilmiyoruz. Bize onlardan bir bilgi notu gelmedi.”

 

‘Savcı takipsizlik kararı veremez’

 

“Savcı 7 Aralık dosyasıyla ilgili takipsizlik kararı veremez” diyen Aksünger, “Bakanlarla ilgili olduğu için Rıza Sarraf ve diğerlerinin dosyaları Meclise gönderilmeliydi. Bu dosyalar Bakanlarla ilgili olduğu için ‘tanıklıktan çekildik’ diyemezlerdi” dedi.

 

HSYK’ya şikâyet

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun TBMM Soruşturma Komisyonuna verilmesi için teslim edilen dosyaları, TBMM’ye göndermeden doğrudan takipsizlik kararı verdiği için HSYK’ya şikayet eden Aksünger, “HSYK, soruşturma dosyasını ilgili savcılıktan talep edip incelediğinde, şikayet edilenlerin görevini kötüye kullandığını ve adaletin sağlanmasının önüne geçilmek istendiği anlayacaktır” demişti. 

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