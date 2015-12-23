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Dört aylık çatışma raporu: 44 çocuk hayatını kaybetti!

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye hükümeti güvenlik güçlerini dizginlemeli

Çizim: Wawan Teamlo

23 Aralık 2015 09:41

Hümanist Büro, Türkiye'nin doğusunda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden çocuklarla ilgili hazırladığı rapora göre 44 çocuğun hayatını kaybetti, 52 çocuk yaralandı.Rapora göre, 26 Temmuz – 30 Kasım 2015 tarihleri arasında en küçüğü 3,5 aylık bebek, en büyüğü 18 yaşında olan en az 44 çocuk hayatını kaybetti. 

Cumhuriyet'in haberine göre “Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi”, Silahlı Çatışmanın Sürdüğü İllerde Çocukların Durumu Raporu’nu açıkladı. Hümanist Büro tarafından hazırlanan rapora göre, 26 Temmuz-30 Kasım 2015 arasında, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı, İstanbul, Mardin, Van, Ankara, Hakkâri ve Adana illerinde en küçüğü 35 günlük bebek, en büyüğü 18 yaşında olan en az 44 çocuk hayatını kaybetti. En az 52 çocuk da yaralandı. Rapora göre, çocukların ölüm ve yaralanma sebepleri şöyle: Operasyon veya çatışmalar sırasında vurularak, gösteriler sırasında vurularak, bomba patlaması sonucu, sivil alanlarda bulunan mühimmatın patlaması sonucu, hasta olup hastaneye götürülemediği için, sokağa çıkma yasağı sırasında parkta veya evin önünde oynarken vurularak, eve isabet eden kurşun veya patlayıcı ile vurularak, polisten kaçarken apartmandan düşerek, polis tarafından dövülerek, açılan ateşte vurularak. Ölümlerin en çok yaşandığı yer ise Şırnak. Silopi’de önceki gün de Mehmet Mete (11) öldürüldü. Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, “Biz bu 45 çocuk ölümünün, durum böyle sürerse 450’ye çıkmasından endişeliyiz” dedi.

 

HRW’den sivil ölümlere tepki

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) Temmuz 2015’ten bu yana devam eden operasyonlarla yaşanan sivil ölümlere tepki göstererek, “Türkiye hükümeti güvenlik güçlerini dizginlemeli. Gücün orantısız ve kötüye kullanılmasını derhal sona erdirmeli ve operasyonlar sırasında gerçekleşen ölüm ve yaralanmaları soruşturmalıdır” görüşünü dile getirdi.

 

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