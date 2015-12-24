Dört aylık çatışma raporu; 100 bin kişi Güneydoğu'yu terk etti!

PKK’ya yönelik operasyonlar devam ederken çatışmaların yeniden başladığı 22 Temmuz’dan bu yana sokağa çıkma yasaklarıyla günlük yaşamları olumsuz etkilenen 100 bine yakın vatandaşın göç ettiği belirtildi. Başta Sur, Cizre ve Nusaybin olmak üzere çatışmaların yaşandığı ilçelerde bu sayının daha yüksek boyutlarda olduğu ifade edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) istihbarat ve terör birimlerince hazırlanan raporda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da PKK’nın ‘kurtarılmış bölgeler’ oluşturmak için halka baskı yaptığı, bağımsız alanlar ve kanton bölgeler kurmaya çalıştığı iddia edildi. Örgütün, Yüksekova, Cizre, Silopi, Çukurca, Nusaybin, Şemdinli, Sur, Dargeçit, Lice, Eruh, Varto, Bulanık ve Kulp gibi ilçelere büyük önem verdiği, gençlik yapılanması YDG-H ile kırsaldan gelen silahlı milislerin bu ilçelere yerleştiği, hücre evler oluşturulduğu, mühimmat ve cephanelik depolandığı kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan haberin tam metni şöyle:

Operasyonların ardından Yüksekova, Çukurca, Şemdinli, Lice, Eruh, Varto, Bulanık ve Kulp’ta büyük oranda denetimin sağlandığı, Cizre, Silopi, Sur, Dargeçit ve Nusaybin’de örgütün etkinliğinin devam ettiği kaydedildi.

Şehirlere taşıma planı

Çatışma alanlarını kırsaldan merkeze kaydıran örgüt mensuplarının, sivil vatandaşları kalkan olarak kullandığı, bu durumun da operasyonların yavaş ilerlemesine neden olduğu öne sürüldü. Özel Harekât Polisi, Jandarma Özel Harekât ekipleri ile askerlerin de desteğiyle kritik ilçelerde başlatılan operasyonlarının ardından büyük kayıplar veren PKK’nın çatışmaları büyükşehirlere ve şehir merkezlerine taşımayı planladığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdiği uyarı yazısında, “Bulundukları bölgelerde sıkışan bölücü terör örgütü, çatışmaları geniş alanlara yaymak, operasyonları sekteye uğratarak psikolojik üstünlük sağlamak için dağ kadrosunda gelen talimatlar doğrultusunda suikast timleri ile ölüm fedailerinin eylem hazırlığına başladığı, büyükşehirler başta olmak üzere şehir merkezlerinde eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği, bombalı, bombalı araç ve suikast şeklindeki eylemler konusunda gerekli hassasiyetin gösterilerek, duyarlı olunması” denildi.

100 bin kişi göç etti

İçişleri Bakanlığı’na sunulan çatışma bölgeleriyle ilgili raporda ise çatışmaların yaşandığı bölgelerde ateş arasında kalan, sokağa çıkma yasaklarıyla günlük yaşamları olumsuz etkilenen vatandaşların, göç ettiği belirtildi. Başta Sur, Cizre ve Nusaybin olmak üzere çatışmaların yaşandığı ilçelerde bugüne kadar 100 bine yakın kişinin göç ettiği, geçici göç durumuyla (sokağa çıkma yasağının ilan edildiği tarihler arasında terk edenler) bu sayının daha yüksek boyutlarda olduğu ifade edildi.

Teröristlerin açtığı ateş, roketatar saldırıları, patlayıcılar yerleştirmek suretiyle yaptığı saldırılarda 783 kamu kurum ve kuruluşunda büyük hasar oluştuğu belirtildi. 19 okulun örgüt mensuplarınca sözde karargâh olarak kullanıldığı kaydedildi. 22 Temmuz’dan bu yana 7 ile bağlı 17 ilçede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, yasaktan etkilenen nüfusun toplamının 1 milyon 300 bin olduğu belirlendi. En çok sokağa çıkma yasağının uygulandığı il Diyarbakır olurken, bu ile bağlı 8 ilçede 35 kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Mardin’de 3 ilçede, Şırnak’ta 2 ilçede ve Hakkari’nin Yüksekova, Muş’un Varto, Batman’ın Sason ve Elazığ’ın Arıcak ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

7 bin kişi başvurdu

Bölgedeki illerde bugüne kadar 7 bin kişinin terörden doğan zararlarının karşılanması için valiliklere başvurduğu öğrenildi. Operasyonların tamamlanmasının ardından ise bu sayının çok daha artacağı, özellikle hendeklerin kazıldığı, patlayıcıların tuzaklandığı bölgelerde birçok ev ve işyerinin kullanılmaz durumda olduğu belirtildi. Sokağa çıkma yasağının devam etmesi ve PKK’nın baskısı nedeniyle birçok vatandaşın, korkudan zararların karşılanması için başvuruda bulunmadığı, PKK’nın bu noktada vatandaşları tehdit ettiği öne sürüldü.

İşte o 5 ilçe

Sur (Diyarbakır): Birçok tarihi eser, kilise, cami, han ve medreselerin bulunduğu 124 bin nüfuslu ilçede, 6 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Son olarak 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. 15 mahallesi bulunan ilçede, çatışmalar daha çok Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz olmak üzere toplam 6 mahalle ile Gazi Caddesi güzergâhında yaşanıyor. Çatışmaların sürdüğü 6 mahallede yaklaşık 30 bin kişi yaşıyordu, çatışmalar nedeniyle buralardan göç edenler oldu.

Cizre (Şırnak): Olayların en yoğun olduğu 132 bin 850 nüfuslu ilçede 5 kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yasaklardan biri 8 gün sürdü. 14 Aralık’ta ilan edilen son sokağa çıkma yasağı sürüyor. 10 mahallesi bulunan ilçede, çatışmalar 4 mahallede devam ediyor. Tepelere tankların konuşlandırıldığı Sur, Nur, Cudi ve Yafes mahallelerinde şiddetli çatışmalar oluyor. Yaklaşık 75 bin nüfuslu bu 4 mahalleden, birçok kişi de göç etti.

Silopi (Şırnak): Türkiye’nin Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı’nın bulunduğu 87 bin nüfuslu ilçede 2 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıysa sürüyor. 12 mahallesi bulunan ilçede çatışmalar Nuh, Cudi, Başak ve Barbaros mahallelerinde oluyor. Bu 4 mahallede çatışmalarla birlikte göçün başlamasından önce 25 bin kişi yaşıyordu.

Nusaybin (Mardin): Suriye sınırındaki 116 bin 68 nüfuslu ilçede 7 kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. 11 Aralık günü 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 19 Aralık günü saat 16.00’da ilçe geneline yayıldı ve halen sürüyor. 11 mahallesi bulunan ilçede çatışmalar daha çok Abdulkadir Paşa, Fırat, Yenişehir ve Dicle olmak üzere 4 mahallede sürerken, 2 gün önce Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde de başladı. Çatışmalar nedeniyle başlayan göçten önce bu 6 mahallede 40 bin kişi yaşıyordu.

Dargeçit (Mardin): Küçük bir ilçe olan 28 bin 601 nüfuslu Dargeçit’te, 11 Aralık günü saat 18.00’de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 8 mahallesi bulunan ilçede çatışmalar Safa ve Bahçebaşı olmak üzere 2 mahallede yoğunlaştı. Çatışmaların yoğunlaştığı bu 2 mahallede 6 bin kişi yaşıyor.