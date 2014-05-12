Dört ayda en çok kahve kazandırdı

Geçtiğimiz yılın son aylarında emtia piyasalarında patlamaların artık geride kaldığı, hatta emtia piyasalarının ölmek üzere olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak emtia şaşırtıcı bir şekilde bu yıl tahvil ve hisse senedi piyasalarını geride bırakarak en iyi getiri sağlayan varlık sınıfı oldu. Yatırımcı tarafından dikkatle takip edilen ve 17 üründe vadeli işlemlerin izlendiği GreenHaven Continuous Commodity Index Fund ETF bu yıl yüzde 12 yükseliş gösterirken, CRB Emtia endeksindeki çıkış yüzde 10’a yaklaştı. Aynı dönem içinde S&P 500 endeksi yüzde 2, Barclays ABD Tahvil Endeksi yüzde 3 prim yaptı. Reuters’da yer alan bir analize göre, jeopolitik sorunların yaşandığı ortamda portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcının iyi bir performans gösteren emtiaya yönelmesiyle bu yıl para yeniden ham madde piyasalarına akmaya başladı. En büyük fiyat artışı tarımsal emtiada olurken, spot fiyatı en çok artan ürün de kahve oldu.

Evrim Küçük’ün Dünya gazetesinde yer alan haberine göre, böylelikle son iki yıldır sönük bir dönem geçiren emtia yeniden gözde yatırım araçları arasına katıldı. Uluslararası piyasalardaki yatırım araçlarına bakıldığında yılbaşından 7 Mayıs’a kadarki dönemde en büyük getiriyi 10 yıllık İtalyan tahvilleri sağlarken, ikinci sırada CRB emtia endeksi yer aldı. Thomson Reuters Çevre Euro Bölgesi Ülkeleri Endeksi üçüncü sırada yer alırken, altın ve gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsinden tahvilleri takip etti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsa endeksleri, dolar endeksi getiri listesinin altında yer aldı. Emtia ürünleri yatırımcılarına altından, 10 yıllık Almanya ve ABD Hazine tahvillerinden, ML Global şirket tahvillerinden, S&P 500 Kompozit endeksinden, Brent patrolden ve Şangay Borsası'nda işlem gören A hisselerinden daha büyük getiri sağladı.

En büyük fiyat artışı tarımsal emtiada

Emtia piyasalarının kendi içinde en büyük artışı ise tarımsal emtia gösterdi. S&P’nin GSCI endeksindeki fiyat değişimlerine bakıldığında tarım ürünlerini, et ve değerli metaller izledi. Spot fiyatı en çok artan ürün kahve olurken. nikel ve buğday fiyatı artanlar arasında üst basamaklarda yer aldı. Fiyat düşüşü yaşayanlar arasında ise çinko, kurşun ve bakır var.

Emtia fonlarına bu yıl 6 milyar dolar girdi

2013’te birçok Wall Street stratejisti ve danışmanlar, talebin zayıfladığına dikkat çekerek petrol, metaller ve tarımsal emtia konusunda aşağı yönlü seyir tahmininde bulunmuştu. Geçen yıl emtia fonlarından net 50 milyar dolar çıkış yaşanmıştı. Şimdi ise yatırımcının zayıf dolar, borsa ve tahvil piyasalarındaki hareketlere karşı kendini korumak istemesiyle para emtia piyasalarına dönüyor. Financial Times ‘Yıllarca devam eden zayıf performanstan sonra yatırımcının yeniden emtiaya ısındığı’ yorumunu yapıyor. Gazetede yer alan bilgiye göre emtia ETF’lerine (emtiaya dayalı hisse yatırım fonları) bu yıl 6 milyar dolar girdi. Paranın mıknatısları arasında enerji, tarım ürünleri ve altın yer alıyor. Ukrayna’daki gerginliğin tarımsal emtia arzını etkileyeceği endişesi özellikle buğday gibi tahılların fiyatlarını yükseltiyor.

Çin’in yüklü alımları artıyor

Ancak Goldman Sachs ve Citigroup gibi finans kuruluşları, dünyanın en büyük emtia tüketicisi Çin’de ekonominin hız kesmesi nedeniyle emtia fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği konusunda şüpheli. Citigroup Küresel Piyasalar başkan yardımcısı Aakash Doshi, hazırladığı bir raporda yılın ilk çeyreğinde jeopolitik sorunların ve hava olaylarının piyasayı etkilediğini fakat genel trendin aşağı yönlü olmasını beklediklerini belirtti. Ancak son veriler Çin’in yüklü alımlarını sürdürdüğünü gösteriyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi nisanda günde ortalama 6.8 milyon varille rekor düzeyde alım yaptı.

Çin'in demir cevheri ithalatı nisanda yüzde 24 arttı

Demir cevheri ithalatı geçen ay yüzde 24 artarak 83.4 milyon tona ulaştı, soya fasulyesi ithalatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artış gösterdi. Bakır ithalatı da yüzde 52’lik artışla 450 bin ton olarak gerçekleşti.