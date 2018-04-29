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BBC Türkçe

Dört Arap ülkesinden Katar'a: Türkiye'nin askeri üssünü kapat

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için 13 maddelik bir talepler listesi hazırladı. Dört ülkenin Doha'dan talepleri arasında ülkedeki Türk askeri üssünü kapatması ve Al Jazeera'nın yayınını

29 Nisan 2018 20:30

Uluslararası haber ajansları; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için 13 maddelik bir talepler listesi hazırladı.

Maddeler arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyor.

İlgili maddede, "Yakın zamanda kurulan Türkiye askeri üssünü kapatın ve Katar sınırları içinde Türkiye ile askeri işbirliğini durdurun" ifadesi yer alıyor.

Türkiye, krizin başından bu yana Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yapıyor.

Krizin oraya çıkmasının hemen ardından, Katar'a Türk askerinin konuşlanmasının önünü açacak kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Pazar günü itibariyle TSK mensuplarının Katar'a intikali başlamıştı.

13 maddelik listede, Katar'ın İran'la bağlarını zayıflatması, isyancı Husilere mali desteğin kesilmesi ve medya kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılması da talepler arasında yer alıyor.

Dört ülke, bu şartların 10 gün içinde yerine getirilmesini istedi.

Katar henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Katar, terörizmi desteklediği ve bölgesel istikrarsızlığı körüklediği iddialarını reddediyor.

Dört Arap ülkesinin talepler listesi açıklaması, ABD Başkanı Rex Tillerson'ın Katar'ın komşularının taleplerinin 'makul ve uygulanabilir' olması gerektiği yönündeki çağrısından sonra geldi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi ve ekonomik yaptırımları devereye sokması, Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik krize yol açmış durumda.

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