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BBC Türkçe

Dört Arap ülkesinden ABD-Katar mutabakıtına yanıt

Katar'ı boykot eden 4 Arap ülkesinden, ABD ve Katar'ın imzaladığı 'terörle mücadele mutabakatı'na yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Salı günkü Katar ziyareti sırasında iki ülke arasında "terörle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi

29 Nisan 2018 20:30

Katar'ı boykot eden 4 Arap ülkesinden, ABD ve Katar'ın imzaladığı 'terörle mücadele mutabakatı'na yanıt geldi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Salı günü resmi haber ajansları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, mutabakatın yeterli olmadığını söyleyerek, yaptırımların devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Salı günkü Katar ziyareti sırasında iki ülke arasında "terörle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi" konularında işbirliği yapılması üzerine mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Dört ülkenin yaptığı açıklamada, ABD'nin diplomatik krizi çözmek için sürdürdüğü çabalar takdirle karşılandı ve Katar'ın terörizmin finansmanına yönelik mücadelesinin yakından izleneceği kaydedildi.

Reuters haber ajansına göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es Sani ise anlaşmanın dört Arap ülkesiyle yaşadığı krizle ilgisi olmadığını savundu.

Tilleron mutabakatın açıklandığı ortak basın toplantısında "Amerika Birleşik Devletleri ve Katar birlikte finansmanın izini sürmek, işbirliği yapmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve bölgeyi güvenli tutmak için daha çok çaba gösterecek" dedi.

ABD, krizin askeri ve terörle mücadele faaliyetlerini etkilemesinden ve Katar'a hava ve deniz bağlantılarını kullanma izni veren İran'ın ülke üzerindeki etkisinin artmasından endişe ediyor.

Katar'a boykot uygulayan 4 Arap ülkesinin dışişleri bakanları Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelecekler.

Toplantıya, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da katılacak.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, aşırılık yanlısı grupları desteklediği ve İran'la yakın ilişkilere sahip olduğu gerekçesiyle geçen ay Katar ile tüm ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ambargo uygulamaya başlamışlardı.

Reuters'a göre, Katar Salı günü daha fazla Türk askerlerinin Katar'daki üsse ulaştığını duyurdu, ancak sayı vermedi.

Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Katar'a Türk askerinin konuşlanmasının önünü açacak kanun tasarısı kabul edilmişti.

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