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Dünya
BBC Türkçe

Dört Arap ülkesi Katar'a yeni yaptırımlar uygulayacak

Diplomatik kriz sürüyor

07 Temmuz 2017 03:00

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'ın 13 maddelik talep listelerini kabul etmemesi nedeniyle Doha'ya karşı yeni yaptırımlara gideceklerini açıkladı.

Katar, kendisini terörizme destekle suçlayan ve ambargo uygulayan dört ülkenin taleplerini kabul etmemişti. Arap ülkeleri yaptıkları ortak açıklamada, Katar yönetiminin bu kararla sorunu diplomatik yollarla çözme çabalarını sabote ettiğini ifade etti.

Açıklamada, 'Katar'ın bu kararla bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalarına devam edeceğini kabul ettiği' belirtti.

Arap ülkeleri, yeni yaptırımların içeriğine ve ne zaman hayata geçirileceklerine dair bilgi vermedi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın krizin çözümüyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Kuveyt'e gideceği açıkladı.

Kuveyt, krizin çözülmesi için arabuluculuk yapıyor.

Nauert, ABD'nin krizle ilgili git gide daha fazla kaygılandığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in ise, Katarlı mevkidaşı Halid el-Attiye ile yaptığı telefon görüşmesinde 'krizin dindirilmesinin önemini ele aldığı' açıklandı.

Dört Arap ülkesi geçen ay, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Bu ülkeler iki hafta önce ise 13 maddelik bir talepler listesi yayımlamış, ambargonun kaldırılması için bu taleplerin kabulünü şart koşmuştu.

Talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyordu.

Doha, bu talepleri gerçekçi ve uygulanabilir olmadıkları gerekçesiyle reddederken sorunun çözümü için uygun şartlarda diyaloğa girmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Olay, on yıllardır Körfez'de yaşanan en büyük kriz olarak değerlendiriliyor.

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