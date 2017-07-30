T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dört Arap ülkesi, Katar'a 'şart koştu': Teröre desteğe son verirseniz diyalog kurarız

"Dört ülke, 13 talebe cevap vermesi durumunda..."

30 Temmuz 2017 18:22

Dokuz Müslüman ülkenin "teröre destek veriyor" iddiasıyla Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı sonrası başlayan "kriz"de önemli bir gelişme yaşandı. Dört Arap ülkesi, terörizmle savaşmaya istekli olduğunu göstermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır olduklarını açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmet el Halife, Katar'ı boykot eden 4 Arap ülkesinin, bazı şartları kabul etmesi halinde Doha ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi. El Halife, söz konusu açıklamayı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüşmesinin ardından yaptı.

El Halife, "4 ülke, terörizmi ve aşırıcılığı desteklemeyi bırakacağına dair samimi isteğini ve diğer ülkelerin dışişlerine karışmayacağını açıklaması şartıyla ve 13 talebe cevap vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır" dedi.

 

ETİKETLER

KatarArap Ülkesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24