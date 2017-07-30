Dört Arap ülkesi, Katar'a 'şart koştu': Teröre desteğe son verirseniz diyalog kurarız

Dokuz Müslüman ülkenin "teröre destek veriyor" iddiasıyla Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme kararı sonrası başlayan "kriz"de önemli bir gelişme yaşandı. Dört Arap ülkesi, terörizmle savaşmaya istekli olduğunu göstermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır olduklarını açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmet el Halife, Katar'ı boykot eden 4 Arap ülkesinin, bazı şartları kabul etmesi halinde Doha ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi. El Halife, söz konusu açıklamayı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüşmesinin ardından yaptı.

El Halife, "4 ülke, terörizmi ve aşırıcılığı desteklemeyi bırakacağına dair samimi isteğini ve diğer ülkelerin dışişlerine karışmayacağını açıklaması şartıyla ve 13 talebe cevap vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır" dedi.