Dört Arap ülkesi Katar'a 48 saat ek süre verdi

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'a yönelik ambargoyu kaldırmak için hayata geçirilmesini istedikleri talepleri yerine getirmesi için Doha'ya iki gün ek süre verdi.

Dört ülke 11 gün önce, 13 maddelik bir talepler listesi yayımlamıştı.

Taleplerin en geç 2 Temmuz Pazar gününe kadar yerine getirilmesi istenmişti.

Ülkeler süreyi uzatma kararını, krizin çözümü için aracılık yapan Kuveyt'in ek süre talebi üzerine aldı.

Katarlı yetkililer bu talepleri kabul etmediklerini söylemişlerdi.

Bununla birlikte Katar Dışişleri Bakanı Şey Muhammed bin Abdulrahman bin Yassim es-Sani, Doha'nın resmi cevabını Pazartesi gün içinde bir mektupla Kuveyt Emiri'ne iletecek.

Es-Sani, Cumartesi günü yaptığı açıklamada talepleri kabul etmediklerini ancak 'uygun şartlar altında' diyaloğa girmeye hazır olduklarını söyledi.

Es-Sani diplomatik temaslarda bulunmak üzere gittiği İtalya'da şunları söyledi:

"Talepler listesi reddedilmek üzere hazırlanmış; kabul edilmek ya da müzakere edilmek üzere hazırlanmamış. Egemenliğimizi ihlal eden ya da Katar'a empoze edilen hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz."

Katarlı Bakan, "İhlal edilmemesi gereken uluslararası yasalar ve aşılmaması gereken sınırlar var" dedi.

Dört ülkenin talepleri arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, medya kuruluşu El Cezire'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husilere desteğin sonlandırılması da bulunuyor.

Dört Arap ülkesi 'terörizmi desteklediği' suçlamasıyla Katar'a ekonomik ve diplomatik ambargo uyguluyor. Katar ise bu suçlamayı reddediyor.

Olay, on yıllardır Körfez'de yaşanan en büyük kriz olarak değerlendiriliyor.